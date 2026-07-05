Гроші від Ощадбанку: хто з пенсіонерів отримає бонус у липні

Жінка з карткою, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Держфінустанова "Ощадбанк" запустила програму надання грошових винагород за поповнення карток. Зокрема, скористатися такою можливістю можуть власники пенсійних карток до кінця липня 2026 року.

Про те, як отримати бонус від банку, розповідають Новини.LIVE.

Кому нарахують грошову винагороду в Ощадбанку

Як розповіли у фінустанові, йдеться про спільну ініціативу з найбільшим українським небанківським оператором платіжних та фінансових сервісів EasyPay.

Згідно з правилами, у разі проходження клієнтами авторизації EasyID та поповнення в терміналах самообслуговування EasyPay банківських карт Ощадбанку — можна буде отримати кешбек.

Скористатися відповідною пропозицією зможуть тільки ті користувачі, які у рамках дії пропозиції пройдуть авторизацію EasyID вперше. Зробити таку процедуру можна безпосередньо:

у платіжному терміналі;

на порталі;

у мобільному застосунку EasyPay.

За умовами акції, банк нарахує кешбек у сумі 0,5% за перші п'ять поповнень карти Ощадбанку в EasyPay.

При цьому максимальна сума кешбеку за здійснення таких операцій досягатиме 500 грн. Очікується, що він надійде окремою транзакцією на банківський рахунок користувачів після здійснення поповнень карт.

Як отримати бонус за поповнення карт Ощадбанку

Для отримання можливості стати власником гршової винагороди громадяни мають пройти процедуру авторизації EasyID. Необхідно буде підтвердити особисті дані в EasyPay через мобільний застосунок "Дія", що дасть можливість розширити ліміт поповнення карток з 5 000 до 29 999 грн щодоби та щомісяця до 149 999 грн.

Пройти відповідну авторизацію EasyID та збільшити розмір поповнення можна через мобільний застосунок, термінал та сайт.

Для поповнення картки у терміналі EasyPay необхідно зробити наступне:

Обрати термінал на інтерактивній карті на порталі/в застосунку; Безпосередньо у пристрої на головному екрані обрати поповнення карти Ощадбанку або в пункті "Банки та фінпослуги"; Зазначити номер карти, яка буде поповнена; Ввести номер телефону; Підтвердити операцію введенням одноразового коду; Внести необхідні кошти.

Зазначається, що в терміналах EasyPay за операції з поповнення карт Ощадбанку не знімають комісії.

Водночас, сума кешбеку надійде з утриманими податками відповідно до законодавства (18% ПДФО та 5% військового збору), а тому буде дещо меншою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Ощадбанку можна використати кешбек протягом поточного місяця. Дату дедлайну перенесли. Термін для розрахунку тепер закінчиться наприкінці липня 2026 року. Якщо не використати, то їх автоматично повернуть до держказни. Йдеться про кошти за програмами "Нацкешбек", "Зимова 1000 грн", "Кешбек на пальне".

Ще Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку вчергове удосконалили цифрові сервіси, що покликані зробити взаємодію більш вигідною. Тепер у "Мобільному Ощаді" є одразу три нові послуги. У державному банку пообіцяли працювати далі над розширенням цифрових можливостей, а тому очікуються нові апдейти.