Виплати від УВКБ ООН: як зареєструватися та які суми допомоги у липні

Жінка похилого віку з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яка займається порятунком життів, захистом прав і створенням кращого майбутнього для біженців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), відкрила реєстрацію на грошову допомогу у ще одному українському місті. У рамках нової програми, громадяни зможуть отримати на кожного в родині 10 800 або 12 300 грн.

Про те, хто має право на виплати від організації, розповідає сайт Новини.LIVE.

Де стартувала реєстрація на виплати від УВКБ ООН

У липні 2026 року заявки на грошову допомогу від глобальної міжурядової організації можуть тепер подавати жителі міста Миколаїв.

Претендувати на допомогу зможуть чотири категорії громадян з-поміж тих, хто має статус внутрішньо переміщеної особи та біженця. А саме:

переселенці, які перемістились до 45 днів через загрозу життю, атаки чи обов'язкову евакуацію;

внутрішньо переміщені особи, які переїхали у період від 46 днів до 6 місяців через небезпеки та евакуаціюю;

біженці, які повернулися з-за кордону в Україну не раніше ніж 3 місяці тому та 1 рік томую;

переселенці, які повернулися у свої оселі не раніше ніж 3 місяці тому та не пізніше року.

Передбачений соціально-економічний критерій, що є обов'язковим для всіх категорій — середньомісячний дохід домогосподарства на одну людину перебуває у межах 8 300 грн.

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Як зареєструватися на виплати від УВКБ

Громадяни у місті Миколаїв для можливості отримати грошову допомогу від Агенції ООН у справах біженців повинні заповнити спеціальну форму, що є записом до електронної черги до пункту збору даних.

Після цього остаточне рішення про виплату ухвалять на основі особистої співбесіди з фахівцем фонду. Запросять за адресою: м. Миколаїв, пр-т. Миру, 54 В, корпус 1, кабінет 105

"Представники організації зв’яжуться з вами лише у разі повної відповідності вашої родини встановленим критеріям програми. Нагадуємо, що заявки на грошову допомогу приймаються виключно за особистою присутністю осіб, окрім дітей до 2-ох років та маломобільних людей (їх теж треба зазначити в цьому полі)", — йдеться у повідомленні.

Розмір допомоги залежатиме від термінів переміщення (від 10 800 до 12 300 грн):

10 800 грн — для біженців, які повернулися додому протягом 3 місяців та не більше року тому; 12 300 грн — для переселенців, які виїхали за попередні 45 днів; 12 300 грн — для ВПО, які переїхали через загрози для життя від 46 днів до 6 місяців; 12 300 грн — для домогосподарств, які постраждали через обстріли за останні 45 днів.

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