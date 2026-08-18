Гроші на зиму: де дають людям з інвалідністю та тим, кому 60+

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 31 грудня 2026 року представництво благодійного фонду "Карітас України" реалізовуватиме програму підтримки найбільш вразливих домогосподарств з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у питанні підготовки до зимового періоду. Отримати виплати на купівлю твердого палива чи на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) зможуть жителі ще одного українського регіону.

Про те, де ще стала доступна допомога, розповідають Новини.LIVE.

Кому нададуть допомогу для підготовки до зими

За інформацією організаторів, йдеться про реалізацію проєкту "Гібридна енергетична незалежність для забезпечення зимової стійкості критичної інфраструктури в Україні" у Дніпропетровській області на базі локального осередку "БФ "Карітас Донецьк".

У фонді пояснили, що попереду зима, коли тепло в оселі стане не тільки питанням комфорту, а основною потребою та складовою безпеки. Особливо це стосується громадян, яких війна змусила залишити оселі, переїхати в інший регіон, адаптуватися до нових умов. Зважаючи на це, благодійники планують посилено працювати для забезпечення фінансовим ресурсом особливо вразливих груп громадян.

"До 31 грудня 2026 року наша команда працюватиме, щоб підтримати найбільш вразливі домогосподарства внутрішньо переміщених осіб та допомогти їм підготуватися до зимового періоду", — йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту громадянам нададуть:

Фінансову допомогу для купівлі палива для обігріву;

Грошову допомогу на оплату комунпослуг, зокрема послуг теплопостачання.

Відповідна підтримка спрямована на домогосподарства, у яких є бодай одна з таких категорій вразливості:

Громадяни з інвалідністю I та II груп; Самотні люди похилого віку від 60 років; Багатодітні родини, де є троє і більше дітей до 18 років; Одинокі батьки чи матері; Важкохворі люди, яким потрібне тривале та дороговартісне лікування, є документальне підтвердження; Вагітні жінки, годуючі матері та родини з дітьми до трьох років.

Де саме доступна допомога та контакти

Як зазначається, проєкт "Гібридна енергетична незалежність для забезпечення зимової стійкості критичної інфраструктури в Україні" охопить кілька громад Дніпропетровської області:

Томаківську;

Богданівську;

Тернівську.

Його реалізують спільно благодійний фонд "Карітас Донецьк" у партнерстві з німецькою благодійною організацією Diakonie Katastrophenhilfe. Контакти фонду для отримання консультацій з приводу оформлення допомоги:

адреса: Дніпро, вул. Гостомельска, 5;

номер телефону: 098 665 7388.

У фонді наголосили, що переконані в тому, що підтримка, надана вчасно, не лише допоможе впоратися з нагальними потребами, а й поверне людям відчуття впевненості та захищеності у складний час.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні БФ "Рокада", що надає допомогу внутрішнім переселенцям, працює зараз в одній з північних областей України. Програма підтримки передбачає надання виплат для громадян вразливих груп, зокрема людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE писали, що вкінці літа переміщеним через війну домогосподарствам з числа вразливих категорій доступна міжнародна фінансова допомога. Йдеться про нарахування виплат у розмірі до 12 800 грн. Така можливість відкрита для жителів міста Вінниця.