Гроші на спорядження: військовим дають до 50 000 гривень

Військовий ЗСУ. Фото: 56-та окрема мотопіхотна бригада

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Деякі військовослужбовці можуть отримати від громади одноразову допомогу на спорядження та технічні засоби. У 2026 році виплати становлять 20 000, 30 000 або 50 000 гривень. Розмір залежить від того, чи брав військовослужбовець участь у бойових діях та чи отримував таку допомогу раніше. Звернутися за виплатою можуть самі військові або повнолітні члени їхніх сімей.

Хто має право на виплату, скільки можна отримати та які документи потрібно подати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Центр надання адміністративних послуг Івано-Франківська.

Хто може отримати допомогу

Право на допомогу мають військовослужбовці, які:

зареєстровані на території Івано-Франківської міської територіальної громади не пізніше 30 червня 2025 року;

або перемістилися з тимчасово окупованої території України, фактично проживають у громаді та мають дійсну довідку ВПО, видану в Івано-Франківській міській територіальній громаді, про взяття на облік не пізніше 30 червня 2025 року.

Розмір допомоги залежить від конкретної ситуації.

Хто отримає 50 000 гривень

Таку допомогу можуть отримати люди, які у 2025 або 2026 році брали чи беруть безпосередню участь у бойових діях, на момент звернення продовжують військову службу та раніше не отримували допомогу на спорядження у розмірі 50 000 гривень або загалом 20 000 і 30 000 гривень.

Кому заплатять 20 000 гривень

Виплата передбачена для тих, хто у 2026 році проходить дійсну військову службу, крім строкової, та не отримував таку допомогу в попередні роки.

Хто може розраховувати на 30 000 гривень

На цю виплату можуть претендувати військовослужбовці, які у 2024–2026 роках уже отримали допомогу на спорядження у розмірі 20 000 гривень, а у 2025 або 2026 році брали чи беруть участь у бойових діях.

При цьому на момент звернення вони мають перебувати на військовій службі та раніше не отримувати допомогу саме у розмірі 30 000 гривень.

Де оформити виплату

Подати документи можна:

у головному офісі ЦНАП Івано-Франківська за адресою: вул. Незалежності, 9;

у територіальних підрозділах ЦНАП;

на віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАП.

Документи може подати як сам військовослужбовець, так і повнолітній член його сім’ї.

Які документи потрібні

Для всіх трьох видів допомоги — 20 000, 30 000 та 50 000 гривень — потрібен базовий пакет документів:

заява встановленої форми;

копія паспорта військовослужбовця;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує реєстрацію в громаді не пізніше 30 червня 2025 року;

для ВПО — дійсна довідка ВПО, видана відповідною громадою, про взяття на облік не пізніше 30 червня 2025 року;

реквізити банківського рахунку військовослужбовця.

Далі пакет документів залежить від того, на яку саме виплату претендує військовослужбовець.

Якщо йдеться про 50 000 гривень

Додатково потрібно підтвердити участь у бойових діях у 2025 або 2026 році та перебування на військовій службі у 2026 році. Для цього подаються:

довідка про безпосередню участь у бойових діях;

довідка про перебування на військовій службі у 2026 році.

Якщо йдеться про 20 000 гривень

Достатньо додати довідку про проходження військової служби у 2026 році. Вона має підтверджувати, що людина проходить дійсну військову службу, крім строкової.

Якщо йдеться про 30 000 гривень

Тут також потрібно підтвердити участь у бойових діях у 2025 або 2026 році та перебування на службі у 2026 році. Тому до базового пакета додаються:

довідка про безпосередню участь у бойових діях;

довідка про перебування на військовій службі у 2026 році.

Важливий нюанс для всіх трьох виплат

Незалежно від того, на яку суму допомоги претендує військовослужбовець — 20 000, 30 000 чи 50 000 гривень, під час звернення потрібно надати оригінал довідки про перебування на військовій службі у 2026 році. При цьому довідка має бути видана не раніше ніж за один місяць до дня подання документів.

Раніше Новини.LIVE писали, що українські військовослужбовці можуть отримати окрему винагороду за знищену або захоплену техніку ворога. Сума залежить від виду техніки та може сягати 243 600 гривень за корабель першого рангу. Для отримання виплати факт знищення чи захоплення мають підтвердити щонайменше трьома документами, після чого кошти розподіляють між військовими з урахуванням їхнього внеску.

Також Новини.LIVE розповідали, чому військовим варто перевіряти грошове забезпечення, адже через помилки в розрахунках можна роками недоотримувати виплати. Серед причин — застарілі показники, неправильний розрахунок окладів та невраховані надбавки й премії.