Гроші на шкільне приладдя: благодійники оголосили нову виплату на дітей

Першокласники, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

До початку навчального року залишилося зовсім небагато часу, а разом з ним наближаються і традиційні покупки до школи. Щоб підтримати дітей із вразливих категорій, благодійники відкрили прийом заявок на отримання виплат до 2 000 гривень на шкільні потреби. Це можуть бути канцтовари, рюкзаки, шкільний одяг, взуття чи інші необхідні речі, які допоможуть підготуватися до 1 вересня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на благодійний фонд GRP HELP.

У фонді хочуть підтримати дітей, які через складні життєві обставини потребують допомоги. Водночас допомогу надаватимуть не грошима, а у вигляді певних речей, які для дітей придбають благодійники.

Хто може отримати допомогу

Подати заявку можуть родини або законні представники дітей, які належать до таких категорій:

внутрішньо переміщені особи, які виїхали з територій активних бойових дій або продовжують там проживати;

малозабезпечені сім'ї;

діти з інвалідністю або серйозними проблемами зі здоров'ям;

діти-сироти.

Як працює програма

Для участі необхідно заповнити спеціальну анкету, підготувати фотографію дитини та написаний від її імені лист із короткою розповіддю про себе. У листі потрібно вказати ім'я, вік та перелік речей, які найбільше потрібні до школи. Також до заявки обов'язково додаються документи, що підтверджують належність до однієї з перелічених категорій.

Після перевірки інформації листи дітей публікують на офіційній сторінці фонду в Instagram. Саме там благодійники обирають, кому хочуть допомогти, після чого самостійно купують необхідні речі та надсилають їх поштою безпосередньо родині.

Що потрібно знати заявникам

Кількість учасників програми обмежена. При цьому організатори планують допомогти максимально можливій кількості дітей.

Після отримання посилки родина повинна зробити фотозвіт і надіслати його благодійному фонду. Це є обов'язковою умовою участі в програмі.

Як подати заявку

Зареєструватись треба через спеціальну онлайн-форму. Варто врахувати, що форма може бути закрита достроково, якщо організатори наберуть максимально допустиму кількість заявок або завершиться термін їх прийому. Тому родинам, які відповідають умовам програми, радять не відкладати подання документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці на Чернігівщині можуть отримати одноразову грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас Чернігів" за підтримки уряду США. За програмою передбачено виплату 12 300 гривень на кожного члена родини для переселенців, які відповідають умовам.

Також Новини.LIVE писали, що українцям відкрили запис на грошову допомогу від УВКБ ООН. Вразливі категорії громадян, які відповідають умовам програми, можуть отримати виплати у розмірі 10 800 або 12 300 гривень після проходження реєстрації та особистої співбесіди.