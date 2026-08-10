Гроші до Дня Незалежності: як отримати від 450 до 3100 гривень

Пенсіонер на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

У серпні на рахунки частини українців мають надійти додаткові гроші від держави. Але йдеться не про загальну виплату для всіх пенсіонерів — право на допомогу залежить від конкретного статусу людини. Суми також суттєво відрізняються: одні отримають 450 гривень, а для окремих категорій передбачено 3100 гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

Кому передбачена виплата

Разова грошова допомога до Дня Незалежності України у 2026 році встановлена постановою Кабінету Міністрів №602 від 13 травня 2026 року. Виплату отримають визначені законом категорії ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих ветеранів та Захисників і Захисниць України, а також деякі категорії жертв нацистських переслідувань.

Розмір допомоги залежить від категорії отримувача. Найбільші виплати становлять:

3100 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни I групи;

2900 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни II групи;

2700 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни III групи;

3100 гривень — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

1000 гривень — учасникам бойових дій та деяким іншим визначеним законом категоріям;

650 гривень — членам сімей загиблих ветеранів та загиблих Захисників і Захисниць України, а також деяким іншим категоріям;

450 гривень — учасникам війни та окремим категоріям жертв нацистських переслідувань.

Чи отримають гроші всі пенсіонери

Ні, сам факт отримання пенсії не є підставою для призначення цієї допомоги. Виплата прив'язана не до віку людини, а до її статусу. Тому звичайні пенсіонери за віком, які не належать до визначених законом категорій, цієї разової допомоги не отримають.

Водночас для пенсіонерів, які мають відповідний статус, додатково звертатися по виплату не потрібно — у більшості випадків гроші нараховуються автоматично.

Коли надійдуть гроші

Виплату мають провести до 24 серпня 2026 року, тобто до Дня Незалежності України. Пенсіонери, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді, отримають кошти разом із пенсією на банківський рахунок або через Укрпошту.

У 2026 році перелік людей, яким допомога виплачується автоматично, розширили. Тому більшості отримувачів не потрібно самостійно подавати заяви.

Кому все ж доведеться звернутися до Пенсійного фонду

Окремий порядок передбачений для людей, які мають право на виплату, але не отримують пенсію і не перебувають на обліку як одержувачі субсидій чи пільг та не проходять військову службу. Такі громадяни повинні самостійно подати заяву до Пенсійного фонду.

Зробити це можна:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

через ЦНАП;

поштою;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

До заяви додають документ, що посвідчує особу, та документ, який підтверджує відповідний статус.

Які строки потрібно не пропустити

Для тих, хто не отримав допомогу автоматично, граничний строк звернення — 1 жовтня 2026 року. Водночас для людей, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня, але не отримають виплату до 1 жовтня, передбачена можливість звернутися за нею до Пенсійного фонду та отримати кошти до 1 листопада 2026 року.

Тому якщо виплата мала надійти автоматично, але грошей немає, не варто чекати до кінця року.

Що робити, якщо гроші не надійшли

Насамперед варто перевірити, чи є в Пенсійному фонді актуальні дані про отримувача та чи підтверджено відповідний статус. Якщо людина має право на допомогу, але кошти не надійшли автоматично, можна звернутися до сервісного центру ПФУ та з'ясувати причину. Для тих, хто не перебуває на обліку як пенсіонер, отримувач субсидії чи пільги, основним кроком буде самостійне подання заяви.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що самотні пенсіонери віком від 80 років можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії, якщо потребують постійного стороннього догляду. У 2026 році така надбавка становить 1 038 гривень, але для її оформлення необхідна медична довідка, що підтверджує потребу в догляді.

Також Новини.LIVE писали про підвищену пенсію для родин військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Для окремих членів сім’ї виплата може становити 70% грошового забезпечення військового, а за двох і більше дітей — 50%.