Гранти в 11 регіонах: де українцям доступна допомога від 17 000 доларів

Чоловік та жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Влітку 2026 року у рамках міжнародної ініціативи для підтримки українського бізнесу та відновлення доходів, що реалізується консорціумом на чолі з Mercy Corps, українці зможуть оформити гранти від 17 000 доларів. Кошти можна буде спрямувати на купівлю базових виробничих засобів.

Про те, хто і де зможе оформити фінансові гранти, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступна грантова допомога від 17 000 доларів

Йдеться про реалізацію програми BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets), спрямованої підтримати громадян, які постраждали через повномасштабну війну, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), домогосподарств, самозайнятих та малих і середніх українських підприємств.

Її спільно втілюють консорціум Mercy Corps, Swisscontact та благодійний фонд "Право на захист" через UK Aid. Звернутися за оформленням грошової допомоги можуть жителі, які мешкають у таких українських областях:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Одеській;

Миколаївській;

Полтавській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Черкаській;

Чернігівській.

Взяти участь у програмі можуть лише офіційно зареєстровані малі та середні підприємства з соціально орієнтованою бізнес-моделлю, а також за умови організації нових чи збереження наявних робочих місць для ВПО та місцевих громадян.

Як зареєструватися на допомогу та правила відбору учасників

За даними організації, під час проведення відбору заявок у конкурсі особлива увага буде приділена сфері діяльності підприємств. У пріоритеті будуть бізнеси, функціонування яких нестимне істотний соціальний вплив та посприяє відновленню громад.

Ключовими у відборі стануть:

майбутній потенціал ідеї у нарощенні прибутку, створенні/збереженні робочих місць;

детальні обґрунтування необхідності фінпідтримки;

соціальний та екологічний вплив діяльності;

досвід ведення бізнесу та реалістичність ідеї;

ділова репутація заявника.

У середньому сума фінансових грантів стартуватиме з 17 000 доларів, а максимально можна буде оформити до 30 000 доларів (гривневий еквівалент). Гроші можна буде використати на основні виробничі засоби.

Реєстрація буде відкрита на сайті Mercy Corps до 30 вересня поточного року.

Раніше Новини.LIVE розповідали про можливість реєстрації на грошову допомогу від UN Refugee Agency для громадян в Одесі. Виплати зможуть офофрмити вразливі категорії, які залишили свої оселі через війну: внутрішні переселенці та біженці, які повернулись додому. У рамках програми кожен член родини отримає по 10 800 грн чи по 12 300 грн.

Також Новини.LIVE писали, що влітку діє програма від Естонської ради у справах біженців у Запорізькій області, що передбачає надання грошової допомоги. Зареєструватися на отримання виплат можуть самотні люди похилого віку та громадяни з інвалідністю чи хронічними хворобами. У рамках програми виплатять по 10 800 грн на кожного члена домогосподарства.