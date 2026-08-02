Гранти для бізнесу від ПриватБанку: хто з підприємців отримає до 100 000 євро

Автомобілі біля відділення ПриватБанку, людина тримає банкоти євро в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Підприємцям із Криворізького району нададуть гранти у розмірі до 100 000 гривень. Гроші можна буде витратити на розвиток та модернізацію бізнесу. Реєстрацією заявок займатиметься Національна установа розвитку (НУР), а ПриватБанк перевірятиме ділову репутацію учасників перед узгодженням фінансування.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку, інформує Новини.LIVE.

Гранти підприємцям від ПриватБанку

Фінансування передбачене у проєкті "Підтримка відновлення Криворізького району". Програму фінансує уряд Люксембургу. Розмір грантів становить:

до 10 000 євро — для мікропідприємств;

до 50 000 євро — для малого бізнесу за умови 20% співфінансування;

до 100 000 євро — для середнього бізнесу — за умови 30% співфінансування.

Гранти виплачуватимуться двома частинами.

Як отримати грант

Взяти участь в проєкті зможуть підприємці з Криворізького району, якщо відповідатимуть таким критеріям, як:

зареєстровані не пізніше 1 січня 2025 року;

не мають заборгованостей перед бюджетом;

не перебувають у стані банкрутства чи ліквідації;

не підпадають під санкції та не є політично значущими особами.

"Програма розрахована на розвиток та масштабування локального бізнесу. Підприємці можуть залучити кошти на модернізацію виробництва, придбання обладнання, ремонт комерційних приміщень або заходи з енергоефективності", — розповіли у ПриватБанку.

Реєстація заявок відбуватиметься на IT-платформі НУР до 17 серпня 2026 року. Підприємці, які переможуть у конкурсі, матимуть 20 днів на те, щоб надати ПриватБанку документи з підтвердженням цільового використання коштів. Крім того, вони мають вибрати ПриватБанку фінансовим партнером.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк розігрує сертифікати номіналом 120 000 гривень. Приєднатися до акції можуть клієнти, які оплачуватимуть покупки карткою АТБ від Visa та Ощадбанку.

Сертифікати розігруватимуться до 11 серпня 2026 року. Власники сертифікатів зможуть поїхати у родинну подорож або ж виграють тревел-валізу з подарунками.

Розіграші відбуватимуться щотижня у прямому ефірі на сторінці АТБ.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку для підприємців з'явився новий інструмент. Так, ФОПи зможуть отримати бізнес-картки із спеціальним кредитним лімітом. Його прив'яжуть до доходу від бізнесу (у 10% від обсягу і не більш ніж 500 000 гривень).

Ще Новини.LIVE пояснювали, як отримувати кешбек у 5 000 гривень у ПриватБанку. В банку розповіли, що до 15 жовтня 2026 року розігруватимуть кешбек за сплату комунпослуг. Щомісяця на переможців чекають подарунки: банк повертатиме 100 клієнтам гроші, які були витрачені на комуналку.