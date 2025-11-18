Податкова запустила автоматичну систему стягнення боргів — яку суму вже вдалося повернути в бюджет

Відвідувачка в офісі Податкової служби. Фото: УНІАН

В Україні Державна податкова служба запустила автоматизовану систему стягнення боргів. Зараз це стосується юридичних осіб.

Автоматична система стягнення податкових боргів запрацювала в країні два місяці тому, розповіла онлайн-виданню LIGA.net виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Скільки податків стягнули з підприємств

За словами Лесі Карнаух, державі вже вдалося отримати суму в понад 100 мільйонів гривень. Це податковий борг, який накопичили понад дві тисячі підприємств.

"До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі", — розповіла вона.

Виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби зауважила, що нова система зводить нанівець втручання людини й пришвидшує процес стягнення боргів.

"Усе згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є — стягнули", — сказала Леся Карнаух.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державної податкової служби є можливості перевіряти доходи населення. І таких способів насправді чимало. Наприклад, НБУ передає дані про P2P-транзакції. Йдеться про випадки значної кількості переказів між рахунками. Якщо є лист від Нацбанку, то податківці починають документальну перевірку, за якою можуть донарахувати податки: 18% ПДФО, 5% військового збору.

Ще одним поширеним способом контролю переказів з картки на картку у 2025 році є розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Раніше ми розповідали, що частина українців може не сплачувати ЄСВ. Пільгу надають різним категоріям фізичних осіб-підприємців. Також ми писали, що в Україні існує податок на подарунки. Відомо, яку суму треба декларувати.