Фіндопомога у 9 областях: хто і як може оформити 12 300 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Влітку 2026 року у жителів дев'яти регіонів є можливість зареєструватися у програмі допомоги від Українського Червоного Хреста. Йдеться одразу про кілька напрямків підтримки тих, хто потребує цього найбільше під час війни: людей з інвалідністю І-ІІІ групи, родин з дітьми та тих, хто мешкає поблизу лінії фронту.

Про те, кому і де доступна грошова допомога, розповідають Новини.LIVE.

Хто може отримати грошову допомогу від Червоного Хреста

За інформацією організаторів, у рамках програми у дев’яти областях будуть доступні чотири види фінансової підтримки від Українського Червоного Хреста. Якщо раніше йшлося про багатоцільову грошову допомогу, то зараз виплати надають за

пріоритетами.

"Український Червоний Хрест надає грошову підтримку людям, які цього найбільше потребують. З квітня 2026 року багатоцільова грошова допомога (БГЦД) в Україні більше не застосовується — її замінено на грошову допомогу за пріоритетами", — йдеться у повідомленні.

Передбачаються такі напрямки:

Доступна грошова допомога тим, хто надалі мешкає біля лінії фронту, якою можуть скористатися найбільш економічно вразливі громадян, життя яких у постійній небезпеці. Кошти нададауть на покриття базових потреб у вигляді продуктів, медикаментів, комунпослуг. Загалом допомога покликана скоротити фінансовий тиск та потребу у заощадженні на всьому найнеобхіднішому. Допомога буде надада разово, розрахована пів року. Також передбачаються виплати для евакуйованих громадян, які вимушено виїхали з небезпечних територій протягом 45 днів. Допомога повинна покрити ключові витрати у перші місяці евакуації та підтримати в адаптації на новому місці. Її нададуть разово, а розрахована на тримісячний період. Доступна грошова допомога для громадян, які постраждали від атак. Йдеться про тих, у кого обстріли зруйнували чи пошкодили житло, а також родини, члени яких були поранені чи загинули від атак. Допомога надаватиметься разово на три місяці. Окрім того, передбачені виплати для переселенців, які не мають можливості через небезпеку повернутися у власні оселі і не отримують соцвиплати через бюрократію. У списку ті, хто понад пів року не проживав вдома, перебував далеко від бойових дій. Виплати покриють базові потреби.

Де доступна фінансова допомога та розміри виплат

За умовами програми Червоного Хреста, звернутися за оформленням грошової допомоги можна буде жителям таких областей:

Запорізька;

Дніпропетровська;

Донецька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Передбачаються такі розміри виплат:

тим, хто продовжує мешкати біля лінії фронту — 12 300 грн;

евакуйованим громадян протягом 45 днів — 12 300 грн;

громадянам, які постраждали від атак — 12 300 грн;

переселенцям, які не отримують соцвиплати (на 3-9 місяців): 2 000 грн — для дорослих, 3 000 грн — для дітей/людей з інвалідністю.

Отримати інформацію щодо права на виплати можна в інформаційному центрі організації: 0 800 03 32 656.

Раніше Новини.LIVE писали, що в липні Карітас України запустив новий етап грантової допомоги для українців. Зокрема, у його рамках громадяни зможуть отримати професійну освіту та перекваліфікацію, а гроші нададуть на навчання. Також виплати дадуть на підтримку мікробізнесу. Гранти можна отримати на сільське господарство.

Ще Новини.LIVE розповідали, що громадяни можуть оформити грошову допомогу у розмірі 50 000 грн. Йдеться про дію програми на Буковині, що передбачає надання виплат внутрішньо переміщеним особам. Кошти дадуть тим, хто створив дитячий будинок сімейного типу, взяв на виховання щонайменше п'ятеро дітей.