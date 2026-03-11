Війна між США та Іраном — яка країна втрачає найбільше грошей через збройний конфлікт

Ціна одного дня війни — скільки грошей "згорає" у конфлікті США та Ірану
Війна між США та Іраном, яка зачепила також й інші держави, триває вже другий тиждень. Для усіх учасників конфлікту це не просто збройне протистояння, а й серйозне навантаження на економіку.
Новини.LIVE розповідають, у скільки обходиться країнам один день американо-іранської війни.
Яка країна втрачає найбільше через американо-іранську війну
Фахівці медіакомпанії Business Bulls підрахували, що Іран витрачає щодоби на війну 30-80 млн доларів, використовуючи здебільшого недорогі безпілотники, щоб змусити супротивників стратегічно вичерпати дорогу оборону.
Ізраїль за день конфлікту втрачає в середньому 200 млн доларів, перехоплюючи іранські ракети вартістю до 4 млн доларів кожна. Оборона зараз "з’їдає" 8,8% ВВП країни.
США війна обходиться у 850 млн доларів щодня, а повільне поповнення ракет робить доступні боєприпаси більшою проблемою, ніж фінансування.
За даними CNN, американські військові використали боєприпасів на суму понад 5 мільярдів доларів за перші два дні війни проти Ірану.
Ця сума посилює стурбованість у Конгресі тим, наскільки швидко Міністерство оборони США витрачає передові системи озброєнь, включаючи далекобійні високоточні боєприпаси. США та їхні союзники також витрачають значну кількість боєприпасів для систем ППО.
Джерела у Конгресі повідомили виданню, що через триваючу війну адміністрації, ймовірно, незабаром доведеться звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для виробництва більшої кількості боєприпасів.
Найбільше, понад 1 млрд доларів щодня, витрачають Об'єднані Арабські Емірати. Відтік туристів, простій аеропортів та готелів коштують державі мільйони доларів щохвилини.
Скільки ОАЕ витрачають на захист від іранських атак
Об'єднані Арабські Емірати, за даними фахівців інтернет-проєкту Business Bulls, успішно відбили майже кожну іранську атаку на свої території. На момент підрахунків Іран випустив по ОАЕ:
- 174 балістичних ракети (161 знищено);
- 8 крилатих ракет (усі знищені);
- 689 дронів (645 збиті).
Вартість іранських балістичних ракет сумарно складає близько 300 млн доларів (1-2 млн дол. за ракету). ОАЕ на оборону від них витратили близько 1,8 млрд доларів (10-12 млн дол. на кожен перехоплювач).
Відбиття крилатих ракет обійшлося Еміратам у 36 млн дол. (4-5 млн дол. за перехоплювач). Іран при цьому витратив близько 1,6 млн дол. (~200 тисяч дол. за ракету).
Боротьба з дронами коштувала ОАЕ близько 644 млн дол., тоді як Іран витратив на виготовлення запущених БПЛА майже у 30 разів менше — 24 млн дол. (по 20-50 тис.доларів на дрон).
