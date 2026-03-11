Війна між США та Іраном — яка країна втрачає найбільше грошей через збройний конфлікт

Скільки коштує один день війни між США та Іраном. Фото: LSM, Вікіпедія. Колаж: Новини.LIVE

Війна між США та Іраном, яка зачепила також й інші держави, триває вже другий тиждень. Для усіх учасників конфлікту це не просто збройне протистояння, а й серйозне навантаження на економіку.

Новини.LIVE розповідають, у скільки обходиться країнам один день американо-іранської війни.

Яка країна втрачає найбільше через американо-іранську війну

Фахівці медіакомпанії Business Bulls підрахували, що Іран витрачає щодоби на війну 30-80 млн доларів, використовуючи здебільшого недорогі безпілотники, щоб змусити супротивників стратегічно вичерпати дорогу оборону.

Ізраїль за день конфлікту втрачає в середньому 200 млн доларів, перехоплюючи іранські ракети вартістю до 4 млн доларів кожна. Оборона зараз "з’їдає" 8,8% ВВП країни.

США війна обходиться у 850 млн доларів щодня, а повільне поповнення ракет робить доступні боєприпаси більшою проблемою, ніж фінансування.

За даними CNN, американські військові використали боєприпасів на суму понад 5 мільярдів доларів за перші два дні війни проти Ірану.

Ця сума посилює стурбованість у Конгресі тим, наскільки швидко Міністерство оборони США витрачає передові системи озброєнь, включаючи далекобійні високоточні боєприпаси. США та їхні союзники також витрачають значну кількість боєприпасів для систем ППО.

Джерела у Конгресі повідомили виданню, що через триваючу війну адміністрації, ймовірно, незабаром доведеться звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для виробництва більшої кількості боєприпасів.

Найбільше, понад 1 млрд доларів щодня, витрачають Об'єднані Арабські Емірати. Відтік туристів, простій аеропортів та готелів коштують державі мільйони доларів щохвилини.

Скільки коштує один день американо-іранської війни. Графіка: Новини.LIVE

Скільки ОАЕ витрачають на захист від іранських атак

Об'єднані Арабські Емірати, за даними фахівців інтернет-проєкту Business Bulls, успішно відбили майже кожну іранську атаку на свої території. На момент підрахунків Іран випустив по ОАЕ:

174 балістичних ракети (161 знищено);

8 крилатих ракет (усі знищені);

689 дронів (645 збиті).

Вартість іранських балістичних ракет сумарно складає близько 300 млн доларів (1-2 млн дол. за ракету). ОАЕ на оборону від них витратили близько 1,8 млрд доларів (10-12 млн дол. на кожен перехоплювач).

Відбиття крилатих ракет обійшлося Еміратам у 36 млн дол. (4-5 млн дол. за перехоплювач). Іран при цьому витратив близько 1,6 млн дол. (~200 тисяч дол. за ракету).

Боротьба з дронами коштувала ОАЕ близько 644 млн дол., тоді як Іран витратив на виготовлення запущених БПЛА майже у 30 разів менше — 24 млн дол. (по 20-50 тис.доларів на дрон).

Раніше ми розповідали, що отримає Україна в обмін на допомогу Близькому Сходу. Зокрема, підіймається питання щодо дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Також дізнавайтеся, як американо-іранська війна вплине на економіку України. Наслідки залежатимуть від того, як довго триватимуть бойові дії.