Головна Фінанси Третя платіжка за газ — хто і чому заплатить понад 1000 грн

Третя платіжка за газ — хто і чому заплатить понад 1000 грн

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 08:50
Третя платіжка за газ — у Газмережі пояснили, чому дехто має заплатити більше
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У ТОВ "Газорозподільні мережі України" розповіли українським споживачам, за що саме необхідно платити в третій квитанції за природний газ. Йдеться про додаткову платіжку за технічне обслуговування газових мереж житлових будинків, вартість якої залежить від низки чинників. 

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали пресслужби Чернігівської міської філії "Газмережі". 

Читайте також:

Що варто знати про техобслуговування мереж будинків

Під час обслуговування газовики перевіряють герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання, випробовують систему на щільність і усувають витоки газу.

"Обстеження мереж — це не формальність. Це конкретні дії, які значно знижують ризики аварій та допомагають нашим споживачам бути в безпеці", — повідомляють фахівці.

У компанії зауважили, що згідно з порядком в законі "Про житлово-комунальні послуги", в оплату за доставку природного газу не входять витрати на ремонти та обслуговування будинкових комунікацій. 

Тому в окремий тариф входить обстеження, ремонти та модернізація газорозподільної системи, обладнання до вводів до будинків. Тобто витрати з утримання комунікацій окремо покладаються на власників, співвласників та управителів будинків.  

Які суми надійдуть у третій платіжці

Фахівці, як правило, проводять технічне обслуговування газопроводів спільної власності: газопроводи, розташовані поза квартирами, у під’їздах та на фасадах будинків. Після здійснення перевірки, загальна вартість обстеження пропорційно розподіляється між власниками квартир.

Чим більше квартир, тим менша протяжність комунікацій, тому дешевше коштуватимуть роботи на одну квартиру. У 2026 році найменше перевірка спільних газопроводів з розрахунку на одну квартиру коштує близько 100 грн.

В будинках з малою кількістю квартир та широкою системою будинкових газопроводів радянських часів, вартість обстеження може становити понад 1 тис. грн. 

Проте така платіжка надходитиме лише раз у три або п’ять років. 

У приватних будинках газовики перевіряють газові прилади, зовнішні та внутрішні газопроводи, тому вартість  буде такою ж, як і за перевірку приладів у багатоквартирному будинку. Оплачувати має власник приватного житла.

Раніше ми повідомляли, якими будуть тарифи на газ, воду та електропостачання з 1 лютого 2026 року. Зокрема, ціни на воду залишаться на колишньому рівні.

Також ми писали, скільки у лютому буде коштувати 1 кіловат електроенергії для споживачів. Зокрема, декому можна буде платити менше.   

ціни на газ комунальні послуги ЖКГ гроші газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
