Разова допомога до Дня Незалежності: скільки виплатять українцям з інвалідністю II групи у 2026 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У серпні держава традиційно виплачує разову допомогу до Дня Незалежності. У 2026 році українці з інвалідністю внаслідок війни II групи отримають 2900 гривень. Більшості одержувачів нічого оформлювати не потрібно — Пенсійний фонд перерахує гроші автоматично. Але для деяких людей без заяви не обійтися.

Хто саме отримає виплату та що робити, якщо гроші не надійшли, розповідає Новини.LIVE.

Хто має право на 2900 гривень

Таку суму отримають люди з інвалідністю внаслідок війни II групи. Вона передбачена для колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю.

Важливо, що це саме разова виплата до Дня Незалежності, а не щомісячна доплата до пенсії.

Кому гроші прийдуть автоматично

У 2026 році більшості людей, які мають право на цю допомогу, не потрібно подавати окрему заяву. Пенсіонерам гроші виплатять автоматично разом із пенсією.

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Так само автоматично допомогу отримають люди, які одержують житлову субсидію або пільгу на оплату комунальних послуг, якщо вони не проходять військову службу.

Військовослужбовцям кошти перераховують на рахунки військових частин, установ чи організацій, де вони проходять службу. При цьому військовослужбовцю варто переконатися, що роботодавець має інформацію про його статус ветерана війни.

Кому все ж потрібно подати заяву

Звернутися до Пенсійного фонду потрібно тим, хто має право на виплату, але:

не отримує пенсію;

не отримує житлову субсидію чи пільгу;

не проходить військову службу.

Для таких людей виплата не відбувається автоматично — потрібно подати заяву до територіального органу ПФУ.

Зробити це можна:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

через ЦНАП;

поштою;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням КЕП.

У заяві потрібно вказати дані документа, що посвідчує особу, номер банківського рахунку, РНОКПП та реквізити посвідчення, яке підтверджує право на виплату. До заяви додають копії паспорта та відповідного посвідчення.

Коли чекати гроші: три важливі дати

Щоб не пропустити виплату, варто запам'ятати три дати.

24 серпня 2026 року — основний строк проведення разової допомоги. До цієї дати мають провести основну масу автоматичних виплат. 1 жовтня 2026 року — строк для звернення до ПФУ, якщо людина має право на допомогу, але не отримала її автоматично. Якщо подати заяву не вдалося до 1 серпня, це також можна зробити до 1 жовтня. 1 листопада 2026 року — крайній строк для окремої категорії отримувачів. Якщо людина набула відповідного статусу до 24 серпня, але станом на 1 жовтня гроші їй так і не виплатили, вона може звернутися до ПФУ і отримати допомогу до 1 листопада.

Тобто якщо ви маєте право на 2900 гривень, але до 24 серпня гроші не прийшли, це ще не означає, що виплату втрачено. Для більшості таких випадків є можливість звернутися до ПФУ до 1 жовтня.

Як подати заяву онлайн

Якщо виплата не прийшла автоматично, заяву можна подати через вебпортал ПФУ.

Для цього потрібно:

Увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП.

Відкрити розділ "Комунікації з ПФУ".

Обрати заяву про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності.

Заповнити особисті та банківські дані.

Додати документи, які підтверджують статус.

Підписати заяву КЕП і надіслати її до Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE писали про одноразові виплати для окремих українців з інвалідністю. У 2026 році вони можуть отримати від 200 000 до 800 000 гривень. Розмір допомоги залежить від встановленої групи інвалідності, а після її зміни людина може претендувати на доплату до нової суми.

Також Новини.LIVE розповідали, що мешканці Запорізької області можуть отримати 10 800 гривень на кожного члена родини від "Карітас України". Для сім’ї з п’яти людей загальна сума допомоги може становити 54 000 гривень. Виплати призначені для покриття базових потреб.