Допомога від Карітас: де триває збір заявок від ВПО на 12 000 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року представництво благодійного фонду "Карітас України" надасть грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у ще одному регіоні України. Зокрема, звернутися за виплатами зможуть ті, хто недавно залишив власні домівки через загрози на тлі війни.

Про те, кому передбачена допомога, розповідає сайт Новини.LIVE.

Хто і де ще зможе отримати виплати від Карітас у липні

За інформацією організаторів, звернутися за оформленням фіндопомоги зможуть громадяни у Чернігівській області, куди переїхали тимчасово через небезпеку для життя та здоров'я.

Зокрема, грошова допомога для постраждалих від війни буде доступна у Корюківській громаді.

"Благодійна Організація Благодійний фонд "Карітас Чернігів" реалізує проєкт "Багатосекторальна допомога постраждалим від війни в Україні" за підтримки Уряду Сполучених Штатів Америки", — йдеться у повідомленні.

Місцевий осередок фонду збирає заявки на надання фінансової підтримки для громадян, які прибули в цей регіон за останні півтора місяця.

За умовами програми, евакуйованим родинам нададуть грошову допомогу на кожну особу. Однак виплати будуть недоступні тим, хто раніше отримував подібну підтримку від інших благодійних фондів та організацій.

Переселенців запрошують до програми за умови дотримання таких вимог:

Домогосподарство евакуювалося (примусово/самостійно) через бойові дії, атаки, офіційні рішення влади щодо евакуації (упродовж останніх 45 днів). Наявність офіційної довідки внутрішньо переселенця (виданої до 45 днів)/іншого підтвердження факту переїзду.

Куди звертатися та розмір грошової допомоги

Громадяни, які підпадають під вищевказані умови і бажають взяти участь у програмі від БФ "Карітас Чернігів" у Корюківській громаді, можуть звернутися за такими контактами:

гаряча лінія: 050-443-00-83;

додатковий номер: 050-61-42-045.

За правилами програми, евакуйованим передбачається надання суми у 12 300 грн на одну особу. Йдеться про одноразову виплату, розраховану на три місяці базових потреб.

Важливо, що допомога буде надана за визначеними критеріями, і якщо заявник не отримував грошову допомогу від інших організацій протягом останніх шести місяців (зокрема, 10 800 грн на члена домогосподарства).

Також факт подання заявки не гарантує отримання виплати. У разі запрошення на оформлення допомоги — при собі потрібно буде мати особисті документи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 19 липня українці мають можливість подати заявку на реєстрацію у програмі допомоги від ERC. Виплати доступні вразливим домогосподарствам, які постраждали від війни. За умовами програми, розмір допомоги буде стартувати з 29 000 грн. Зокрема, виплати будуть доступні громадянам з інвалідністю І-ІІ групи та пенсіонерам.

Ще Новини.LIVE писали, що влітку ADRA Ukraine буде працювати у Миколаївській області. Зокрема, у місті Очаків організатори будуть проводити видачу продуктових наборів. Окрім того, мають намір провести збір для нарахування разової грошової допомоги у 900 грн. Реалізують програму спільно зі Всесвітньо-продовольчою програмою. Звертатися за підтримкою можна до 21 липня.