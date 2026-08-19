Допомога у 19 400 грн на зиму: хто отримає та список документів

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в одній з північних областей надаватиме грошову допомогу у розмірі 19 400 грн. Невдовзі розпочнеться реєстрація на участь у програмі підтримки населення, розрахованої на зимовий період, зокрема на купівлю дров, вугілля, брикетів та інших матеріалів для опалення.

Про те, хто зможе отримати такі виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога у розмірі 19 400 грн на зиму

За інформацією однієї з міських рад, йдеться про реалізацію програми підтримки населення в зимовий період від Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Корюківській громаді Чернігівської області.

"Невдовзі буде розпочата реєстрація на участь у програмі підтримки населення у зимовий період. Програма передбачає надання грошової допомоги домогосподарствам для подолання складних зимових умов", — йдеться у повідомленні.

У рамках ініціативи буде надано грошову допомогу у розмірі 19 400 грн на кожне домогосподарство незалежно від кількості осіб, які проживають у ньому. Кошти можна буде використати на:

купівлю дров/вугілля/брикетів/інших матеріалів для опалення;

оплату за доставку опалювальних матеріалів;

оплату послуг газопостачання/електропостачання, якщо у житлі використовується такий тип опалення;

покриття інших нагальних/непередбачуваних потреб домогосподарства взимку.

Фінансовою підтримкою зможуть скористатися найбільш вразливі домогосподарства та населення, що безпосередньо постраждало через війну.

Для того, щоб стати можливим потенційним учасником програми, потрібно відповідати основним умовам програми:

фактичне проживання у Корюківській громаді;

дохід на кожного в домогосподарстві не перевищує 8 650 грн до оподаткування;

не отримували подібної допомоги на тверде паливо або іншу зимову допомогу на опалювальний період 2026–2027 років від інших організацій чи фондів.

Також домогосподарство повинно відповідати мінімум одному з таких критеріїв:

Один із членів родини втратив роботу після 24 лютого 2022 року, є безробітним; Домогосподарства складаються з осіб віком 50–64 роки без жодних джерел доходу; Багатодітні родини від трьох дітей до 18 років; Домогосподарства, де одинокі батьки чи матері; Родини, у складі яких є люди з інвалідністю І, ІІ групи; Домогосподарства, де є люди віком від 60 років.

Як зареєструватися для участі у програмі допомоги

Громадяни мають завчасно підготувати необхідний пакет документів для отримання допомоги від Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Корюківській громаді Чернігівської області. Йдеться про:

Паспорт особи, яка буде отримувачем виплат;

Ідентифікаційні коди всіх членів родини та свідоцтва про народження дітей;

Документ з інформацією про доходи для всіх членів домогосподарства;

Довідка, що підтвердить факт постійного проживання в населеному пункті;

Банківські реквізити (формат IBAN) на ім’я особи, яка реєструється;

Додаткові документи, що підтвердять наявність категорії вразливості.

Точну адресу та дату реєстрації оголосять додатково.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що окремі категорії громадян з інвалідністю І-ІІІ групи зможуть отримати разову виплату, що досягатиме 800 000 грн. Зокрема, тепер на допомогу може розраховувати ширше коло осіб, також у разі зміни групи інвалідності передбачені доплати різниці між раніше призначеною та новою сумою виплати.

Ще Новини.LIVE писали, що БФ "Карітас України" за підтримки уряду Сполучених Штатів надає жителям Запорізької області допомогу у сумі 10 800 грн. Такі виплати матиме кожен член родини. Домогосподарства з п'яти осіб отримають до 54 000 грн. Одноразові виплати розраховані на покриття основних потреб упродовж шести місяців. Для реєстрації необхідно подати заявку за онлайн-формою.