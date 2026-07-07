Допомога у 17 700 грн: кому і де доступні виплати від Норвегії

Жінка тримає картку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

З 8 липня 2026 року в одній з громад прифронтової області України стартує нова програма допомоги за фінансової підтримки уряду Норвегії. У її рамках громадяни зможуть оформити виплати на сільськогосподарські потреби під час війни.



Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на оголошення організаторів.

Кому і де доступна програма допомоги за підтримки Норвегії

Скористатися можливістю отримати грошову підтримку на ведення господарства можуть жителі Перещепинської міської територіальної громади Самарівського району Дніпропетровської області.

Передбачається, що у рамках програми домогосподарства зможуть отримати фінансові гранти у розмірі 400 доларів (виплати здійснюватимуть гривневому еквіваленті, тобто 17 700 грн).

"Шановні жителі Перещепинської міської територіальної громади! Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Уряду Норвегії проводить реєстрацію на отримання грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами програми, використати фіндопомогу можна буде на:

відновлення поголів’я худоби;

придбання кормів для худоби;

ветеринарні препарати;

матеріали для відбудови приміщень;

інші пов’язані з цим витрати.

Долучитися до дії програми підтримки сільського господарства під час війни можуть громадяни, які належать до соціально вразливих категорій населення. Подавати заявки можна:

Родинам, які очолюють жінки; Домогосподарствам, які нещодавно отримали статус переселенця (упродовж останніх шести місяців) або стикаються з гострою нестачею засобів до існування; Родинам, у складі яких є громадяни з І-ІІІ групою інвалідності; Домогосподарствам із вагітними жінками чи дітьми віком до трьох років; Багатодітним родинам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; Домогосподарствам, які очолюють самотні громадяни.

Куди звертатися за оформленням виплат та список документів

Громадяни, які підпадають під вищеописані умови програми, мають звернутися у визначені дати за адресою: м. Перещепине, вул. Шевченка, 48, (Перещепинський Центр культурних послуг).

Пункт реєстрації для надання грошової працюватиме з 10:00 до 13:00 8, 9, 10 та 13 липня 2026 року.

Заявки можна буде подати за наявності таких документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційни код;

реквізити банківського рахунку (IBAN).

У міській територіальній громаді наголосили, що важливо прийти у визначений час із повним пакетом документів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у липні українським домогосподарствам надано можливість отримати грошову допомогу. Йдеться про дію програми з надання населенню грантів на запуск бізнесу у позафермерському секторі. Кошти можуть отримати тільки ті домогосподарства, які постраждали через бойові дії чи переміщення. Максимально цільова грошова допомога становитиме 31 900 грн.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у двох областях влітку діє програма за фінпідтримки уряду США, що передбачає надання допомоги родинам, які постраждали від негативних наслідків війни. У її рамках можна буде оформити виплату у 12 300 грн. У пріоритеті будуть родини, які переїхали за останні 45 днів.