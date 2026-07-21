Допомога людям з інвалідністю: кому тепер гарантують від 200 000 грн

Людина в інвалідному візку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні передбачена одноразова грошова допомога у підвищеному розмірі для окремих категорій громадян, які мають І-ІІІ групу інвалідності. У 2026 році правила надання одноразових виплат дещо удосконалили.

Про те, хто має право на підвищені виплати, розповідають Новини.LIVE.

Допомога для людей з інвалідністю по-новому

Згідно з оновленими правилами, надання одноразових виплат передбачене для працівників, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури. Допомогу призначає та виплачує Пенсійний фонд України (ПФУ), а її розмір становить:

800 000 грн для осіб з інвалідністю I групи; 500 000 грн — II групи; 200 000 грн — III групи;

Також надають 1 млн грн у разі загибелі (смерті) громадян, які працювали на об’єктах критичної інфраструктури

Зокрема, право на допомогу передбачене для:

працівників операторів критичної інфраструктури/філій/представництв;

осіб, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури, незалежно від того, де вони зареєстровані.

Серед головних змін у порядку призначення допомоги — право на виплати тепер не залежить від того, на якому саме об’єкті громадянин працював або перебував у трудових відносинах з підприємством. До цього працівники, які були відрядженні, могли не отримати таку допомогу.

Також врегулювали механізм доплати різниці між раніше отриманою та новою сумою разової фіндопомоги у разі зміни групи інвалідності. У разі, якщо повторне проходження комісії встановить вищу групу інвалідності, то людина зможе отримати доплату у вигляді різниці між новою сумою та раніше виплаченою. Раніше з погіршенням стану здоров'я людина могла залишитися без компенсацій.

Окрім того, збільшили термін звернення за призначенням виплат. Якщо раніше подати заявки дозволялося протягом трьох років, то зараз — упродовж усього періоду воєнного стану та ще трьох років після його завершення.

Затвердили нову універсальну форму заяви, що підійде як для первинного звернення, так і для подання запиту на доплату.

Розширили коло осіб, які мають право на обов'язкову частку фінансової допомоги: додали повнолітніх працездатних дітей загиблих, які здобувають освіту (до 23 років).

Постраждалі або члени їхніх сімей мають право отримати повний обсяг передбаченої законом підтримки незалежно від інших джерел відшкодування.

Як подати заявку на грошову допомогу

Для того, щоб оформити допомогу, необхідно:

подати заяву у будь-який сервісний центр ПФУ або через портал фонду;

додати документи, що підтвердять факт поранення/каліцтва/загибелі на підприємстві критичної інфраструктури:

надати довідку від комісії про групу інвалідності.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у Зпорізькій області стартувала реєстрація на фіндопомогу для евакуйованих людей. Грошова допомога передбачена виключно для вразливих категорій населення з числа ВПО. Розмір фіндопомоги за програмою буде становити для кожного члена родини 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що у Сумах та області Агенція ООН у справах біженців приймає заявки на надання допомоги людям,постраждалим через воєнні дії. У рамках програми отримати виплати зможуть переселенці та біженці. Розмір допомоги коливатиметься від 10 800 до 12 300 грн (для кожного в родині).