Виплати для родин ВПО: кому і де доступна грошова допомога у сумі 12 300 грн

Жінка з дітьми, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

21 липня 2026 року стартувала реєстрація на грошову допомогу для евакуйованих людей, що були вимушені переміститися з прифронтових регіонів. Виплати можна оформити у рамках проєкту Міжнародної організації з міграції (МОМ), що реалізується за підтримки Гуманітарного фонду України (ГФУ) та представництва "Карітас України".

Про те, хто і де може може отримати виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому з родин ВПО доступна грошова допомога

За оприлюдненою інформацією, звернутися за виплатами можуть переселенці з прифронтових регіонів Запорізької області, які переїхали нещодавно.

"У межах проєкту Міжнародної організації з міграції (МОМ), що реалізується за підтримки Гуманітарного фонду України (ГФУ), БО "БФ "Карітас Запоріжжя" буде відкрито попередню реєстрацію на грошову допомогу для вразливих категорій населення", — йдеться у повідомленні.

Для отримання права на допомогу важливо дотриматися наступних умов:

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Евакуація відбулася протягом останніх 45 днів (дата згідно довідки ВПО); Фактичне проживання в більш безпечних населених пунктах Запорізької області; Не отримували грошову допомогу від "Карітас Запоріжжя" або інших благодійних фондів протягом трьох місяців.

Розмір фінансової допомоги за програмою становитиме для кожного члена

домогосподарства 12 300 грн.

Як подати заявку на виплати та інші нюанси

Для того, щоб отримати право на грошову допомогу для евакуйованих людей, переміщених з прифронтових регіонів області в межах проєкту Міжнародної організації з міграції (МОМ), потрібно заповнити форму для попередньої реєстрації.

Після цього остаточна реєстрація відбудеться офлайн в офісі БФ "Карітас Запоріжжя" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1 "Б".

Громадян закликають не реєструватись, якщо статус та наявні документи не відповідають вимогам проєкту.

Організатори додали: якщо заявники отримали аналогічну допомогу протягом останніх трьох місяців, то не зможуть подати заявки повторно.

Грошову допомогу нададуть виключно для вразливих категорій населення з числа переселенців.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким громадянам нададуть фіндопомогу на підготовку до холодного сезону. Вразливі категорії отримають 19 400 грн на придбання твердого пічного палива. Оформити виплати зможуть непрацездатні громадяни та люди з інвалідністю у Сумах. Реєстрація буде відкрита тільки до 17 серпня цього року.

Ще Новини.LIVE писали, що БФ "Рокада" надасть разову допомогу у Чернігівській області. Зокрема, кошти отримають домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю та люди похилого віку. Разова виплата не буде перевищувати 10 800 грн.