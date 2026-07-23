Допомога Естонії: як отримати виплати людям з інвалідністю та тим, кому 60+

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року гуманітарна організація "Естонська рада у справах біженців" (Estonian Refugee Council, ERC) відкрила реєстрацію на надання грошової допомоги у ще одній українській громаді. Зокрема, подати заявки можуть самотні люди похилого віку та громадяни з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Про те, кому доступна можливість оформлення виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто і де може подати заявки на допомогу від Естонії

Діяльність міжнародної неурядової гуманітарної організації з Естонії влітку 2026 року зосереджена у Запорізькій області, що потерпає від російських обстрілів. Зокрема, подати заявки на отримання грошової допомоги можуть домогосподарства з Кушугумської громади.

У рамках програми громадяни зможуть оформити виплати у розмірі 10 800 грн на кожного члена домогосподарства. Проте розраховувати на допомогу зможуть виключно соціально вразливі групи населення. Виплати нададуть за результатами оцінки вразливості та умов проживання, а також, якщо у домогосподарств низький рівень доходу.

Грошову допомогу гарантують:

Самотнім людям похилого віку; Громадянам з інвалідністю та/або хронічними захворюваннями; Одиноким батькам або матерям, які виховують дітей та втратили працездатність; Багатодітним родинам; Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які прибули у Кушугумську громаду; Родинам, де є особи, які втратили працездатність.

Як подати заявку на виплати та інші нюанси

Для того, щоб взяти участь у програмі підтримки від Естонської ради у справах біженців, потрібно пройти попередню реєстрацію, заповнивши спеціальну онлайн-анкету.

Організатори також зауважили, що участь у програмі доступна тільки тим громадянам, які до цього не отримували грошову допомогу від інших подібних організацій за останні три-шість місяців. Зокрема, йдеться про виплати у розмірі 10 800 грн, 1 800 грн, 12 300 грн.

Подати запит зможуть лише домогосподарства, які фактично проживають у Кушугумській громаді.

Сам факт попередньої реєстрації не дасть гарантії на отримання фінансової допомоги від організації. Остаточне рішення ухвалять її представники на основі оцінки відповідності критеріям програми.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що родини, які мають категорії вразливості, зокрема внутрішні переселенці, багатодітні родини, самотні батьки, які виховують дітей та громадяни з серйозними хворобами зможуть отримати допомогу у 10 800 грн. Таку можливість надає програма, що діє у Запоріжжі, яку реалізують за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що відкрилась реєстрація на допомогу для евакуйованих людей, що перемістилися з прифронтових районів Запорізької області. Виплати доступні за проєктом Міжнародної організації з міграції. У її рамках фіндопомогу гарантують виключно вразливим категорій населення з числа внутрішніх переселенців.