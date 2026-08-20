Пенсійні доплати до 3 000 грн: які статуси дадуть право

Чоловік похилого віку та інші перехожі. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року українські громадяни похилого віку зможуть отримати право на додаткові виплати до пенсії. Розраховувати на одноразові грошові доплати від Пенсійного фонду України (ПФУ) зможуть одразу кілька категорій осіб, які мають особливі статуси. Розміри виплат залежно від них досягатимуть близько 3 000 грн.

Про те, хто зможе отримати такі суми у серпні, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому з українців нарахують доплати до 3 000 грн від держави

За інформацією Пенсійного фонду, йдеться про кошти, які виплачувались до 9 травня, а останні кілька років — до 24 серпня.

Розмір такої державної підтримки коливатиметься від 450 до 3 100 грн, який залежатиме від низки статусів отримувачів. У ПФУ уточнили, як саме будуть розподілені виплати:

450 грн доплати нададуть учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено для виконання примусових робіт, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника;

650 грн отримають члени родин загиблих чи померлих ветеранів війни та захисників України, дружини чи чоловіки померлих людей з інвалідністю у зв'язку з війною, які повторно не одружувалися, дружини/чоловіки померлих УБД, учасники війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружувалися повторно;

1 000 грн нададуть учасникам бойових дій, постраждалим під час Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, яким на час ув’язнення не було 18 років, в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, народжених там;

3 100 грн виплатять громадянам, у яких є особливі заслуги перед українською державою.

Також виплати нададуть особам з інвалідністю через війну та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів. Сума допомоги буде залежати від групи інвалідності:

Перша група — 3 100 грн;

Друга група — 2 900 грн;

Третя група — 2 700 грн.

Як будуть виплачувати допомогу для пенсіонерів

Як уточнили у Пенсійному фонді, люди похилого віку отримають виплати автоматично разом з базовою сумою пенсії. Проте можливість отримання коштів необхідно перевірити у ПФУ. Це необхідно, адже в деяких ситуаціях потрібно буде подати заяву для отримання виплати:

У сервісні центри ПФУ або центри надання адмінпослуг за адресою проживання/фактичного перебування;

Відправленням поштою на адресу тероргану Пенсійного фонду;

Через сайт електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП).

Зокрема, у заяві потрібно буде вказати:

Реквізити документа, що підтвердить особу;

Податковий номер;

Реквізити посвідчення особи, що підтвердить особливий статус;

Номер банківського рахунку для виплат.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у середньому розмір пенсії зараз становить 7 272 грн для більшості українців. Водночас, громадяни до виходу на "заслужений відпочинок" можуть уточнити приблизний розмір майбутньої пенсії. Для цього потрібно мати точну інформацію щодо офіційної зарплати та обсягу страхового стажу. Зокрема, відомо, яка буде сума за доходу у 18 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що в Україні деяким громадянам можуть додатково доплатити до пенсії певні суми. Такі доплати можуть коливатися від 23% до 40% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). Зокрема, у 2026 році до заяви для Пенсійного фонду потрібно буде буде додати документи з підтвердженням особливих заслуг.