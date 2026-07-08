Долар віддадуть на особливих умовах: Ощадбанк оголосив про акцію

Долари в руках, вивіска Ощадбанку. Фото: Magnific, Новини.LIVE/ Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українці отримали можливість вигідніше придбати іноземну валюту від Ощадбанку. 8 липня в застосунку "Мобільний Ощад" діє спеціальна пропозиція, яка дозволяє купити валюту онлайн, а потім без комісії отримати її готівкою у відділенні банку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

Як скористатися пропозицією

Для участі в акції потрібно лише кілька простих кроків. Якщо у вас ще немає валютної картки, її можна відкрити онлайн без відвідування банку.

Після цього валюту дозволяється купувати як за власні кошти, так і за рахунок кредитного ліміту з кредитної картки Ощадбанку. Для таких операцій передбачено пільговий період до 62 днів, що може бути зручним для тих, хто планує покупки заздалегідь.

Без комісії при отриманні готівки

Однією з головних переваг пропозиції є можливість безкоштовно зняти придбану валюту. Для цього достатньо звернутися до каси будь-якого відділення Ощадбанку — додаткову комісію за видачу коштів не стягуватимуть.

Водночас діє встановлений ліміт: протягом календарного місяця можна придбати валюту на суму до 50 тисяч гривень.

Де купити валюту

Операція здійснюється безпосередньо в застосунку "Мобільний Ощад". Для цього потрібно відкрити розділ "Платежі", після чого перейти до меню "Обмін валют" та оформити купівлю.

У банку також зазначають, що курс іноземної валюти може змінюватися протягом дня, тому остаточна сума залежатиме від моменту проведення операції.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Ощадбанку клієнтам радять уважно перевіряти реквізити перед підтвердженням переказу. Якщо кошти вже успішно зараховані на іншу картку чи рахунок, скасувати таку операцію неможливо, адже всі платежі обробляються автоматично.

Також Новини.LIVE писали про нову акцію від Ощадбанку. Зокрема, до кінця липня 2026 року держбанк нараховує кешбек до 500 грн за поповнення карток через термінали EasyPay, а нові користувачі пенсійних карток Mastercard можуть отримати додаткові бонуси за участь у спеціальних акціях.