Доходи підприємців: які ПриватБанк вимагає документи

Перехожі на тлі банківського відділення. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Держфінустанова "ПриватБанк" може вимагати від бізнес-клієнтів підтвердження джерел доходів та блокувати банківські рахунки на час здійснення перевірки згідно із законом про державний фінансовий моніторинг. Відомо, які підприємцям потрібно надати документи для зняття відповідних обмежень.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

Які документи про доходи потрібні ПриватБанку від підприємців

Відповідно до чинних правил, у 2026 році державний банк зобов'язаний влаштовувати перевірки на предмет легальності джерел доходів. На час їх здійснення передбачене блокування рахунків, проте у разі надання документів щодо підтвердження законності коштів, обмеження можуть зняти.

Для підприємницької діяльності необхідно надати такі документи:

Податкову декларацію фізособи-підприємця (платника єдиного податку) з відміткою від Податкової служби; Декларацію про майновий стан та доходи з відміткою Податкового органу (з додатками — за наявності); Електронну декларацію Нацагенції з протидії корупції за останній рік (для держслужбовців/посадовців); Одноразову (спеціальну) добровільну декларацію з відміткою Податкової служби.

У банку зауважили, що, як правило, враховують доходи за останні три роки. До розрахунку беруть суму доходу за вирахуванням податків і витрат на життя (близько 30%).

Перелік документів не є вичерпним, а тому за потреби — можуть попросити окремі документи.

Що може спровокувати блокування рахунку у ПриватБанку

Обмеження за рахунками на тлі перевірок щодо легальності операцій передбачені частиною 1 статтею 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації/відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Відверто про причини блокування у банку не повідомляють для уникнення можливості їх обходу. За словами експертів, здебільшого це може статися у разі:

ненадання додаткових документів для фінансової перевірки;

відсутності достовірної інформації;

неможливості встановити отримувача, якому адресовано операцію;

перевищення заявленої суми фінансового обороту за один місяць;

появи підозр, що до банківського рахунку сторонні особи отримали доступ;

надходження щодо клієнта негативних відомостей від інших банків;

щоденне надходження переказів та регулярне зняття готівки.

На розблокування рахунку може знадобитися від трьох до п’яти банківських днів під час первинної перевірки, після чого можуть продовжити термін для здійснення перевірки поданих додаткових документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку після 31 серпня добіжить кінця дія пільгової акції на здійснення міжнародних переказів. Через це громадяни не зможуть мати доступ до таких переваг. Раніше у банку неодноразово переносили завершення дії акції. Передбачається повернення комісії у розмірі 1,5% замість 1%.

Ще Новини.LIVE писали про зміну правил послуги "Оплата частинами". Тепер клієнтам можна самим встановлювати більшу кількість платежів. Це дозволить зменшити навантаження на свій бюджет. Проте оновлений сервіс передбачатиме списання комісії у сумі 1,9% від вартості товару.