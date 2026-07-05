До 20 000 доларів на бізнес: українці у чотирьох областях можуть отримати нову допомогу
Якщо у вас є власна справа і ви давно планували оновити обладнання або розширити виробництво, зараз з'явилася хороша можливість отримати нову фінансову підтримку. Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps виплачує малому та середньому бізнесу до 20 000 доларів, і повертати ці кошти не потрібно.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на благодійників.
Хто може подати заявку
Програма працює для підприємців, які ведуть бізнес у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Дніпропетровській області;
- Одеській області.
На що можна витратити гроші
Отримані кошти призначені не на поточні витрати, а на розвиток бізнесу. Наприклад, за них можна придбати виробниче обладнання, техніку чи інші основні засоби, які допоможуть підприємству працювати ефективніше.
Які умови участі
Подати заявку можуть підприємці, які:
- офіційно зареєстрували бізнес;
- працюють в одному з чотирьох визначених регіонів;
- мають щонайменше одного працівника;
- ведуть діючий бізнес, який не перебуває в процесі ліквідації чи банкрутства;
- не мають значних боргів або проблем із законом;
- готові створити або зберегти щонайменше три робочі місця для місцевих жителів або внутрішньо переміщених осіб;
- готові вкласти власні кошти у реалізацію свого бізнес-проєкту.
Як подати заявку
Заповнити анкету можна онлайн на сайті Mercy Corps.
Якщо виникнуть запитання щодо участі в програмі, можна звернутися до партнерської організації ГО "Вест Юкрейн Діджитал" за телефоном +380 97 059 51 88.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям поблизу лінії фронту доступна нова грошова допомога. Виплату у розмірі 12 300 гривень надають тим, хто не отримує аналогічної підтримки від інших гуманітарних організацій і звернеться у певний термін.
Також Новини.LIVE писали, як отримати грант до 1 450 доларів. Фінансову допомогу надаватимуть самозайнятим людям і власникам мікробізнесу, які вже ведуть діяльність, відповідають умовам програми та належать до вразливих категорій.
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