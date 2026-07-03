До 12 300 гривень на руки: стартувала нова програма грошової допомоги

Люди на вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українці, які живуть поблизу фронту або кордону з Росією, можуть отримати 12 300 гривень грошової допомоги. Виплати пропонує Карітас-Спес Харків. Благодійники готові допомагати українцям до 2027 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Карітас.

Кому дадуть виплату

Допомога призначена насамперед для тих, хто опинився у складній життєвій ситуації через бойові дії та не отримує ніякої підтримки від інших гуманітарних організацій.

Подати заявку можуть жителі населених пунктів, розташованих на відстані до 50 кілометрів від лінії фронту, а також громадяни, які проживають в областях, що межують із Російською Федерацією.

Водночас є важлива умова: від моменту так званої тригерної події (наприклад, обстрілу, пошкодження житла чи іншої надзвичайної ситуації) до реєстрації має пройти не більше 45 днів.

Хто може подати заявку

Організатори зазначають, що хочуть підримати людей, які найбільше постраждали від війни та проживають у громадах, де гуманітарної допомоги наразі недостатньо або вона надається частково.

Щоб дізнатися нюанси та записатися на реєстрацію, можна звернутися на гарячу лінію Caritas-Spes Ukraine за номером 0 800 300 344 або до Карітас-Спес Харків за телефоном +38 (099) 555-43-36.

Дзвінки приймають з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 14:00.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати допомогу на зиму, якщо опалюють житло дровами чи вугіллям. Виплата становить близько 19 000 грн і видається разово перед опалювальним сезоном. Отримати її можуть вразливі категорії мешканців, які подадуть заявку до 17 серпня.

Також Новини.LIVE писали про виплату постраждалим через війну. В межах ініціативи можна отримати разову виплату у 12 300 грн. Перш за все гроші дадуть вразливим родинам — з дітьми, людьми похилого віку або інвалідністю.