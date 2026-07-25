Для українців запровадять нову пільгу: які виплати не оподатковуватимуться

Дитина у садочку, сім'я, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Кабмін України схвалив законопроєкт щодо скасування оподаткування щомісячних виплат за державною програмою єСадок. З батьків, які отримуватимуть повну суму допомоги, не вираховуватимуть податок на доходи та військовий збір.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Новини.LIVE.

Як зміняться виплати єСадок

Проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України" має створити на створення умови для батьків, які хочуть поєднювати виховання дитини і роботу. Таким сім'ям держава надаться підтриму — грошові виплати єСадок, для якої пропонується скасувати оподаткування.

Тарас Мельничук про допомогу єСадок. Скриншот: Telegram-канал Тараса Мельничука

"Пропонується передбачити невключення суми щомісячної грошової виплати єСадок, яка надається відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку", — написав Мельничук.

За законопроєкт ще має проголосувати Верховна Рада України. Якщо народні депутати підтримають документ, то закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Як оформити допомогу єСадок

Старт програми намічений на 2028 рік. Попередньо відомо, що подати заявку можна буде:

на порталі Дія;

в органах соціального захисту.

Що оформити допомогу, знадобляться:

свідоцтво про народження дитини;

довідка про склад сім'ї;

документ, що підтверджує відсутність місця в дитячому садку (для дітей 3–6 років);

медичний висновок (для дітей з інвалідністю або особливими освітніми потребами).

Грошову допомогу від держави планують призначити на рік з можливістю продовжити виплати.

Як повідомляли Новини.LIVE, програма Пакунок школяра запрацює й у 2026 році. Вона передбачає, що батьки дітей, які 1 вересня вперше підуть до школи, отримають по 5000 гривень. За ці гроші вони зможуть купити своїй дитині канцелярію, одяг тощо.

Ще Новини.LIVE писали про нюанси в призначенні декретних. Нарахування відрізняються залежно від того, працювала жінка до виходу в декрет чи ні. В окремих випадках допомога ділиться на 2 частини.