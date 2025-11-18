Зимова підтримка для українців у Польщі — чи вдасться громадянам за кордоном отримати виплати

Українська молодь в парку. Фото: Новини.LIVE

Українцям з листопада 2025 року можуть оформлювати одноразову грошову допомогу в 1 тисячу гривень. Ці гроші надаватимуть людям, які фактично перебувають на території країни.

Перевірку місця перебування виконуватимуть прикордонники. Якщо з’ясується, що людина подала заявку на отримання допомоги, але виїхала за кордон, то вона не отримає виплати. Відповідно, громадяни України, які перебувають у Польщі, не зможуть претендувати на виплату 1 тисячі гривень.

"Це правило запроваджено для того, щоб фінансова допомога була спрямована тим, хто стикається з додатковими витратами на зиму саме всередині країни", — зазначається у статті.

Тож українцям краще подавати заявку лише за умови відповідності критеріям програми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що 1 тисяча гривень за програмою "Зимова підтримка" виплачується після того, як громадянин подасть заявку на виплату через застосунок Дія. Але серед українців є люди, які не користуються електронними сервісами. Та попри це, грошову допомогу вони все ж отримають: виплати здійснюватимуться автоматично через відділення Укрпошти. Це ж стосується українців, які:

не мають смартфона;

доступу до інтернету;

є людьми з інвалідністю.

Заявки прийматимуться з 18 листопада по 24 грудня у будь-якому відділенні або через листоношу.

Раніше ми розповідали, що програма "Зимова підтримка" створювала для того, щоб полегшити життя громадян в опалювальний сезон 2025–2026 років. Особливу увагу приділять людям з інвалідністю. Ще ми писали, що 1 тисячу гривень виплачують як дорослим, так і дітям. Відомо, як батьки можуть оформити державну допомогу.

