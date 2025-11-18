Відео
Зимова підтримка стартувала — чи дадуть гроші українцям в Польщі

Зимова підтримка стартувала — чи дадуть гроші українцям в Польщі

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 19:43
Оновлено: 19:44
Зимова підтримка для українців у Польщі — чи вдасться громадянам за кордоном отримати виплати
Українська молодь в парку. Фото: Новини.LIVE

Українцям з листопада 2025 року можуть оформлювати одноразову грошову допомогу в 1 тисячу гривень. Ці гроші надаватимуть людям, які фактично перебувають на території країни. 

Про це йдеться у публікації Inpoland.net.pl.

Читайте також:

Зимова підтримка для українців в Польщі

Перевірку місця перебування виконуватимуть прикордонники. Якщо з’ясується, що людина подала заявку на отримання допомоги, але виїхала за кордон, то вона не отримає виплати. Відповідно, громадяни України, які перебувають у Польщі, не зможуть претендувати на виплату 1 тисячі гривень. 

"Це правило запроваджено для того, щоб фінансова допомога була спрямована тим, хто стикається з додатковими витратами на зиму саме всередині країни", — зазначається у статті. 

Тож українцям краще подавати заявку лише за умови відповідності критеріям програми.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що 1 тисяча гривень за програмою "Зимова підтримка" виплачується після того, як громадянин подасть заявку на виплату через застосунок Дія. Але серед українців є люди, які не користуються електронними сервісами. Та попри це, грошову допомогу вони все ж отримають: виплати здійснюватимуться автоматично через відділення Укрпошти. Це ж стосується українців, які: 

  • не мають смартфона; 
  • доступу до інтернету; 
  • є людьми з інвалідністю.

Заявки прийматимуться з 18 листопада по 24 грудня у будь-якому відділенні або через листоношу.

Раніше ми розповідали, що програма "Зимова підтримка" створювала для того, щоб полегшити життя громадян в опалювальний сезон 2025–2026 років. Особливу увагу приділять людям з інвалідністю. Ще ми писали, що 1 тисячу гривень виплачують як дорослим, так і дітям. Відомо, як батьки можуть оформити державну допомогу.
 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
