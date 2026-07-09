Ціни на пальне в Україні: чи чекати нового подорожчання

Автівки на АЗС. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні сформувалися передумови для подальшого подорожчання бензину, дизельного пального та автогазу. Водночас говорити про конкретні строки чи остаточний розмір зростання поки зарано, адже ситуація на світовому нафтовому ринку залишається нестабільною.

Про це в ефірі телеканалу Вечір.LIVE заявив засновник групи компаній "Прайм", паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Що відбувається з цінами на пальне

За словами експерта, останні події на Близькому Сході вже змінили ситуацію на світовому енергетичному ринку. Через загострення безпекової ситуації та атаки на цивільні судна ризики для постачання енергоносіїв суттєво зросли.

"Вже є два кораблі, котрі постраждали там, газовози.І це вже є передумовою для того, що зниження ціни — це вже в минулому, і зараз це не на часі вже обговорювати", — наголосив він.

Водночас Льоушкін додав, що нинішнє різке зростання цін на нафту ще не означає, що вони закріпляться саме на цьому рівні. Тому наразі зарано прогнозувати, наскільки саме зміняться цифри на табло українських автозаправних станціях.

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Експерт зауважив, що наразі є всі підстави очікувати подальшого перегляду вартості пального в Україні. Однак остаточні прогнози можна буде робити лише після того, як ситуація на світовому ринку стабілізується.

За його словами, зараз головне питання полягає вже не в тому, чи буде зниження цін, а в тому, наскільки швидко відбудеться подорожчання та на якому рівні врешті стабілізуються ціни на українських АЗС.

На думку Льоушкіна, активна фаза цінових змін може розпочатися після завершення Клубного чемпіонату світу з футболу. Саме тоді, за його оцінкою, стане зрозуміліше, як розвиватиметься ситуація на нафтовому ринку та якою буде динаміка цін на пальне в Україні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому українці утричі переплачують за газ. Йдеться про споживачів, які відмовляються від встановлення приладів обліку. Їм доводиться платити за об’єм "блакитного палива", який вони фактично не споживали.

Також Новини.LIVE писали, як українців дурять з цифрами на цінниках і чеках. Нерідко трапляються ситуації, що під час розрахунку на касі вартість товару виявляється вищою, ніж зазначена на вітрині. У таких випадках варто звертатися до органів контролю.