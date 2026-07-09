Цены на топливо в Украине: стоит ли ожидать нового подорожания

Автомобили на АЗС. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине сложились предпосылки для дальнейшего подорожания бензина, дизельного топлива и автогаза. В то же время говорить о конкретных сроках или окончательном размере роста пока рано, ведь ситуация на мировом нефтяном рынке остается нестабильной.

Об этом в эфире телеканала Вечір.LIVE заявил основатель группы компаний "Прайм", эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

Что происходит с ценами на топливо

По словам эксперта, последние события на Ближнем Востоке уже изменили ситуацию на мировом энергетическом рынке. Из-за обострения ситуации с безопасностью и атак на гражданские суда риски для поставок энергоносителей существенно возросли.

"Уже есть два судна, пострадавших там, газовозы. И это уже является предпосылкой для того, что снижение цен осталось в прошлом, и сейчас это обсуждать уже не актуально", — подчеркнул он.

В то же время Леушкин добавил, что нынешний резкий рост цен на нефть ещё не означает, что они закрепятся именно на этом уровне. Поэтому пока рано прогнозировать, насколько именно изменятся цифры на табло украинских автозаправочных станций.

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Эксперт отметил, что сейчас есть все основания ожидать дальнейшего пересмотра стоимости топлива в Украине. Однако окончательные прогнозы можно будет делать только после того, как ситуация на мировом рынке стабилизируется.

По его словам, сейчас главный вопрос заключается уже не в том, будет ли снижение цен, а в том, насколько быстро произойдет подорожание и на каком уровне в конечном итоге стабилизируются цены на украинских АЗС.

По мнению Леушкина, активная фаза ценовых изменений может начаться после завершения Клубного чемпионата мира по футболу. Именно тогда, по его оценке, станет понятнее, как будет развиваться ситуация на нефтяном рынке и какова будет динамика цен на топливо в Украине.

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