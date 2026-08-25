Чи можна скоротити працівника перед пенсією: пояснення Держпраці

Жінка старшого віку. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У 2026 році в Україні працівники передпенсійного віку можуть зіткнутися із загрозою звільнення, якщо на підприємствах відбуватиметься скорочення. Сам факт поважного віку не є гарантією збереження робочого місця, лише в деяких сиутаціях передбачені певні преференції та можливість допрацювати до виходу на пенсію.

Про те, які діють правила для громадян передпесійного віку, розповідає видання Новини.LIVE.

Чи можливе скорочення працівника передпенсійного віку

За інформацією Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Державної служби з питань праці, у 2026 році у рамках чинних норм законодавства, передпенсійний вік працівника не захищає від звільнення через скорочення чисельності або штату підприємства.

За даними Держпраці, сам факт наближення пенсійного віку не може забороняти скорочення. Згідно зі статтею 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП), трудовий договір, укладений на невизначений термін, роботодавець може розірвати у разі змін в організації виробництва та праці, зокрема за необхідності скорочення кількості працівників.

Окремих заборон на звільнення з відповідної підстави працівників передпенсійного віку у Кодексі немає.

Проте за деяких умов таким працівникам можуть надаватися певні права на робочі місця. Так, під час визначення робітників, які будуть підлягати вивільненню, керівники повинні враховувати переважне право на залишення таких осіб на роботі.

Кому гарантують переважне право лишитися на роботі

У статті 42 КЗпП зазначається, що у разі появи необхідності скорочення чисельності чи штату працівників на тлі змін в організації виробництва та праці передбачене надання переважного права на залишення на робочому місці працівникам, які мають:

Вищу кваліфікацію; Більшу продуктивність праці.

Водночас, за умови рівноцінності продуктивності праці та кваліфікації норми законодавства встановлюють додаткові критерії, які повинні враховувати роботодавці.

Зокрема, перевага в залишенні на робочому місця надається працівникам, яким лишилося менше трьох років до виходу на пенсію.

З огляду на це, досягнення працівником передпенсійного віку не є абсолютним захистом від скорочення. Їх так само можуть залишити без роботи.

У разі звільнення працівника йому мають виплатити грошову компенсацію за всі не використані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, у яких є діти або повнолітні діти з інвалідністю з дитинства (підгрупа А I група).

Компенсацію розраховують шляхом множення розміру середньоденної зарплати та кількості невикористаних днів, що припадали на відпустку.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що неповнолітні громадяни наділені пільгами та гарантіями у питанні охорони праці, робочого часу та відпусток. Водночас, зарплату їм виплачують в тому ж розмірі, що й дорослим працівникам певних категорій за повноцінної тривалості роботи. Тобто скорочений час праці для неповнолітніх не зменшить суми окладу.

Ще Новини.LIVE писали про те, кому в Україні найбільше пропонують дистанційну роботу. Якщо раніше віддалена форма співпраці асоціювалася в основному з програмуванням чи SMM, то нині роботодавці пропонують такий формат низці працівників інших сфер. Зокрема, запрошують продавців, рекрутерів, репетиторів, логістів, операторів та будівельників. За деякими вакансіями у середньому таким працівникам можуть пропонувати до 45 500 грн.