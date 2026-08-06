Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Вихідна допомога у разі звільнення: хто має право та суми

Вихідна допомога у разі звільнення: хто має право та суми

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 14:30
Вихідна допомога у розмірі середньої зарплати: коли виплачують працівникам
Працівник в офісі, гроші у гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українське законодавство у деяких випадках під час розірвання трудового договору з працівником гарантує виплату вихідної допомоги з боку підприємства у сумі, що залежить від підстави звільнення. У Державній службі з питань праці пояснили, коли діють відповідні вимоги та чи мають право на вихідну допомогу українці, звільнені з роботи за станом здоров’я.

Про те, які діють правила під час воєнного стану, розповідають Новини.LIVE.

Коли передбачена вихідна допомога працівникам

Вихідна допомога є державною гарантією, що полягає у нарахуванні грошової виплати працівникам у випадках, передбачених законом, роботодавцем у колективному договорі, або сторонами. Йдеться про окрему грошову виплату, яка за законом виплачується у день звільнення з метою надання матеріальної підтримки.

Згідно зі статтею 44 Кодексу законів про працю (КЗпП), працівнику належить нарахування вихідної допомоги у разі, якщо звільнення ініціював роботодавець, зокрема:

  • через скорочення штату;
  • невідповідність працівника займаній посаді;
  • відсутність можливості забезпечити працівника роботою за договором;
  • внаслідок втрати майна, виробничих чи технічних умов через війну.

Правила передбачають за таких обставин нарахування вихідної допомоги у розмірі не меншому за середню місячну заробітну плату.

Читайте також:

Також працівникові виплачується така допомога:

  1. У разі призову/вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу — у розмірі двох мінімальних заробітних плат; 
  2. Через порушення з боку роботодавця законодавства про працю, вчинення мобінгу щодо працівника/невжиття заходів щодо його припинення — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менш ніж тримісячний середній дохід;
  3. У разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 ч. 1 ст. 41, — у розмірі не меншому ніж шестимісячний середній дохід.

Чи виплачують вихідну допомогу звільненим за станом здоров’я

За інформацією Держпраці, згідно з ч. 2 ст.40 КЗпП, працівника можуть звільнити із займаної посади за станом здоров’я за ініціативою роботодавця на підставі неможливості виконання роботи через хворобу. 

Для підтвердження потрібен висновок медико-соціальної експертизи з чіткими рекомендаціями щодо обмежень життєдіяльності/протипоказань до трудової діяльності. За таких умов звільнення допускається у разі неможливості переведення працівника, за його згодою, на іншу роботу.

При цьому працівникові має бути виплачена вихідна допомога у розмірі не меншому, ніж середній місячний заробіток.

Ігнорування відповідних правил, що регулюють виплату вихідної допомоги, може загрожувати фінансовими стягненнями з підприємства.  

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, чи буде індексація заробітної плати для працівників бюджетної сфери у серпні. Держстат оприлюднив індекс інфляції за червень, від якого залежить можливість перегляду розміру доходів, однак він не перевищує поріг індексації, а тому осучаснення зарплат збережеться на попередньому рівні.    

Ще Новини.LIVE писали про, яку заробітну плату у серпні гарантовано отримають працівники держорганів. Йдеться про чіткі рамки для посадових окладів, премій, різноманітних надбавок та матдопомоги. Цьогоріч гарантовані показники переглянули, зокрема мінімальний оклад має стартувати з 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних. 

робота гроші зарплата
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації