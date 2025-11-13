Відео
Україна
Цінники зміняться — які продукти будуть дорожчати в Україні

Цінники зміняться — які продукти будуть дорожчати в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 15:50
Оновлено: 16:19
Популярні продукти зростуть у ціні — що варто закупити вже зараз
Люди в черзі у магазині. Фото: УНІАН

В Україні через передріздвяний та передноворічний ажіотаж ймовірно зростуть ціни на м’ясо. Проте подорожчання буде досить помірним. 

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі Главреду.

Читайте також:

На скільки дорожчатиме м'ясо

На думку експерта, до завершення року суттєвих коливань на ринку м’яса в Україні не очікується. Однак перед святами можливе певне зростання цін на курятину, свинину та яловичину. При цьому здорожчання не матиме різкого чи критичного характеру.

Нинішня вартість м’яса й без того залишається досить високою, зауважив Марчук, тому потенціал для подальшого подорожчання обмежений. Передріздвяний та передноворічний попит може підштовхнути ціни вгору приблизно на 5–7%, однак це зростання буде радше сезонним, ніж системним.

Одним із чинників, який впливатиме на формування цін, є скорочення поголів’я тварин. Зокрема, кількість свиней зменшилася приблизно на 7%, а поголів’я великої рогатої худоби — на 7–8%. Це, своєю чергою, позначається на обсягах пропозиції й стабільності ринку.

Щодо курятини, експерт Марчук наголосив, що її собівартість значною мірою залежить від вартості кормової бази, яка останнім часом також демонструє тенденцію до зростання. Втім, навіть за цих умов, підвищення ціни очікується помірним і контрольованим.

"Скажімо так, ціну можна встановити й на рівні тисячі гривень за кілограм, але хто його буде купувати по такій ціні?", — зазначив Марчук.

Тому, за прогнозами експерта, подорожчання буде, але помірне, і до кінця року воно складе близько 5-7%.

Які крупи можуть подорожчати в Україні

Як розповів економіст Володимир Чиж в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, гречка вже демонструє ознаки незначного дорожчання. Ціна в жовтні перебувала на рівні приблизно 40,88 грн/кг, а в листопаді показник піднявся до 41,72 грн/кг. Що стосується рису, то на продукт існує стабільний попит, однак на вартість може негативно вплинути імпорт чи обробка. Станом на листопад кілограм крупи продають у середньому за 56 грн.

"Зараз не можна говорити, що рис, вівсянка чи інші злакові демонструватимуть велике зростання у ціні. На це будуть впливати, в першу чергу, проблеми з електроенергією та логістикою. Тоді злакові суттєво подорожчають", — зауважив Володимир Чиж.

Він прогнозує плавне зростання цін до 10% протягом листопада-грудня. Гречка може подорожчати ще приблизно на 7-10%, якщо підтвердиться скорочення посівних площ, а попит залишиться на поточному рівні. Тобто плюс 30-40% до нинішньої вартості чекати найближчим часом не варто.

Раніше ми розповідали, в яких супермаркетах подешевшали яйця.

Також дізнавайтеся, що відбувається з цінами на вершкове масло.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
