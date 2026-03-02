Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Тарифи на комуналку — у Раді розповіли, що може подорожчати

Тарифи на комуналку — у Раді розповіли, що може подорожчати

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 17:35
Підвищення тарифів на комуналку — у Раді пояснили, які послуги можуть подорожчати
Тарифи на комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Наразі уряд не планує підвищувати тарифи на світло, газ та тепло. Рішення щодо тарифів на водопостачання приймають органи місцевого самоврядування.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у межах круглого столу "Енергетична стійкість лівого берега Києва: виклики та рішення перед наступним опалювальним сезоном".

Реклама
Читайте також:

"Якщо київська міська влада разом з Київводоканалом ухвалить рішення підняти тариф на водопостачання і водовідведення холодної води, можливо, це станеться. Але це завдання і питання до київської міської влади", — зазначив він.

Щодо тарифів на електроенергію, тепло та газ, нагадав посадовець, в країні діє законодавча заборона на їх підвищення. 

За словами Жупанина, міністр енергетики Денис Шмигаль на комітеті з питань енергетики пообіцяв, що зараз питання перегляду тарифів, підняття, зменшення не стоїть на порядку денному.

Скільки платити за комуналку з 1 березня

На водопостачання та водовідведення тарифи визначаються органами місцевого самоврядування, тому вони відрізняються залежно від населеного пункту. У березні в окремих громадах можливе підвищення вартості цих послуг.

Тарифи на електроенергію у березні залишаться без змін. Базова ціна для населення становитиме 4,32 грн за кВт-год і діятиме щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Підвищення ціни на газ також не передбачається. У березні переважна більшість споживачів сплачуватиме 7,96 грн за кубометр — це стосується майже всіх домогосподарств, які користуються послугами постачальника Нафтогаз.

Раніше ми розповідали, що у березні українцям можуть прийти подвійні платіжки за комуналку. Через відсутність платіжок за січень ці суми додадуть до лютневих нарахувань.

Також дізнавайтеся, чи має право управляюча компанія підвищувати тарифи без згоди мешканців. У які терміни та способи вона має повідомити про наміри змінити ціни на комуналку.  

Верховна Рада тарифи комунальні послуги ЖКГ ціни
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації