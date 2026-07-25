Більше грошей "на руки": хто і як може платити менше податків із зарплати

Жінка в окулярах з телефоном в руці, чоловік з собако. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Громадяни з інвалідністю та батьки, які виховують дітей з інвалідністю, можуть суттєво зекономити на податках і отримувати більшу зарплату "на руки". Держава дозволяє зменшити податкове навантаження.

Про умови надання та розміри виплат розповів інтернет-портал "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Розмір податкової пільги у 2026 році

Розмір податкової соціальної пільги розраховується як 50% від прожиткового мінімуму. Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 гривень. Відповідно, базова пільга дорівнює 1 664 гривням.

Водночас для окремих категорій громадян передбачені наступні ставки:

пільга 150%. Вона надається батькам дітей з інвалідністю, а також особам з інвалідністю I або II групи. Загальна сума пільги складає 2 496 гривень;

пільга 200%. Надається особам з інвалідністю I та II групи з учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни. Загальна сума пільги може складати 3 328 гривень.

Умови отримання та обмеження

Державна податкова служба наголошує, що скористатися пільгою можуть не всі. Лише громадяни, які офіційно працевлаштовані. Для її отримання необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

Пільга може застосовуватись виключно до офіційного доходу, прирівняних до нього виплат, компенсацій та винагород. Місячна заробітна плата працівника не повинна перевищувати граничного ліміту.

Розрахунок проводиться наступним чином: прожитковий мінімум множиться на 1,4 та округлюється до найближчих 10 грн. У 2026 році цей ліміт становить 4 660 гривень.

Які документи необхідні для оформлення

Працівнику необхідно подати своєму роботодавцю заяву та копії підтверджуючих документів:

посвідчення особи з інвалідністю або довідка МСЕК;

свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок про інвалідність.

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