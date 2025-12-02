3 000 км від УЗ — як оформити квитки за кілометри, умови та на які поїзди доступні у грудні

Потяг Укрзалізниці. Фото: Фото: Kravtsov.Evg/Facebook

Програма "3000 км Україною" від Укрзалізниці почала працювювати у тестовому режимі вже на початку грудня, і це одна з наймасштабніших транспортних ініціатив, спрямованих на підтримку мешканців прифронтових областей.

Її мета — допомогти людям безпечно пересуватися країною, відвідувати близьких та планувати поїздки у ті періоди, коли поїзди мають вільні місця, наголошується на сайті компанії.

Реклама

Читайте також:

"Програма працює без додаткових витрат із бюджету. Держава змінила модель компенсації пасажирських перевезень, а Укрзалізниця отримала можливість застосовувати динамічне ціноутворення в окремих сегментах", — кажуть в УЗ.

Уже у 2026 році запрацює механізм, який покриватиме різницю між доступними тарифами та фактичними витратами на перевезення — це закладає основу стабільності залізничних маршрутів під час війни.

На які поїзди діють 3 000 км у грудні

На першому етапі доступні маршрути, що з’єднують прифронтові області з великими містами. Серед них:

Основні напрямки програми:

Миколаїв — Барвінкове, Львів — Миколаїв, Суми — Київ, Миколаїв — Київ;

Львів — Запоріжжя, Солотвино — Запоріжжя, Харків — Ужгород;

Запоріжжя — Мукачево, Одеса — Запоріжжя, Дніпро — Одеса;

Дніпро — Івано-Франківськ;

Ковель — Запоріжжя, Фастів — Чернігів, Конотоп — Фастів;

Київ — Конотоп (регіональний).

Додатково доступні місця:

дитячі купе на маршрутах Харків — Ясіня, Харків — Ужгород, Дніпро — Трускавець;

2 клас Інтерсіті+ на маршрутах Харків — Київ, Запоріжжя — Київ.

Список сформований на основі аналізу заповненості поїздів. У перспективі Укрзалізниця планує надавати приблизно 250 тисяч доступних місць щомісяця у низькі сезони, щоб заохочувати подорожі тих пасажирів, для кого вартість є ключовим фактором.

Як працюють поїзди за програмою 3 000 км

Програма дозволяє отримати до 4 поїздок, сумарно на 3000 км. Вони доступні:

у плацкарті;

у купе;

у регіональних поїздах;

у 2 класі Інтерсіті+.

"3000 км — символічна відстань між Запоріжжям та Ужгородом у два боки, нині найдовшим маршрутом УЗ. Використати кілометри можна протягом 2024-2026 років, а не лише у грудні", — наголосили в Укрзалізниці.

Як оформити квитки за кілометри

Процес бронювання спрощений і повністю через застосунок Укрзалізниці.

Алгоритм отримання кілометрів:

Оновити або встановити застосунок та пройти верифікацію через "Дія.Підпис". Відкрити позначку "3000" і натиснути "Взяти участь". Отримати бонусні кілометри та оформлювати квитки у поїзди, позначені "3000".

Система сама списує потрібну кількість кілометрів під час бронювання.

Умови участі та важливі обмеження

Хто може отримати 3000 км:

дорослий користувач застосунку;

дитина віком від 5 років, якщо підтверджені документи додані у Дії.

На що кілометри не поширюються:

постіль;

чай;

багаж;

тварини;

інші додаткові послуги.

Обмеження програми:

квитки можна оформити тільки на себе та свою дитину;

передати кілометри чи монетизувати їх неможливо;

у майбутньому невикористані км можна буде конвертувати у бонусні "обіймашки" в програмі лояльності "Залізні друзі".

Як повідомлялось, через бажання українців зустріти новорічні свята вдома, придбання квитків на поїзди Укрзалізниці перетворюється на справжній виклик. Однак, використовуючи певні хитрощі, зокрема додаткові функції мобільного застосунку перевізника, можна значно підвищити шанси на успішне бронювання необхідних місць.

Також ми розповідали, що для створення особливої святкової атмосфери на період новорічних свят, на вокзалах Києва та Львова Укрзалізниця запровадила новий елемент магії. Протягом грудня різдвяні янголи проставлятимуть у "Паспорті мандрівника" спеціальний святковий штамп, який гарантовано підніме настрій маленьким пасажирам.