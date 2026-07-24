24 чи 56 днів: хто з українців має право на дострокову відпустку

Море, захід сонця, жінка тримає дитину на руках. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Зібрати валізи й піти у відпустку в умовах воєнного стану стає дедалі складніше, проте закон захищає права працівників. В Україні право на щорічну відпустку мають усі офіційно працевлаштовані громадяни та іноземці. За загальним правилом, відпочити повної тривалості у перший рік роботи можна лише після шести місяців безперервної праці. Однак під час воєнного стану діють деякі особливі норми та обмеження.

Детальні роз'яснення надали фахівці аналітичного порталу "Бухгалтер бюджетної установи", передають Новини.LIVE.

Тривалість відпустки та пільгові категорії

Стандартна тривалість щорічної основної відпустки становить 24 календарні дні за відпрацьований рік. Для сезонних та тимчасових працівників відпустка розраховується пропорційно до відпрацьованого часу. Регулюється право надання відпусток відповідно до 10 статті Закону України "Про відпустки".

Водночас для окремих категорій законодавством встановлена більша кількість днів відпочинку:

педагогічні та науково-педагогічні працівники — до 56 календарних днів;

неповнолітні працівники — 31 календарний день;

державні службовці — 30 календарних днів;

особи з інвалідністю I та II груп — 30 календарних днів;

особи з інвалідністю III групи — 26 календарних днів.

Крім основної відпустки, працівникам за роботу у важких та шкідливих умовах праці можуть нараховуватися щорічні додаткові відпустки. Однак загальна кількість днів для основної та додаткової відпусток не може перевищувати 59 днів на рік. А для працівників на підземних гірничих роботах — до 69 днів.

Хто може піти у відпустку раніше, ніж через пів року після працевлаштування

Проте існують відповідні категорії працівників, яким законодавство дозволяє піти у відпустку раніше 6 місяців після початку роботи. Зокрема, це право мають:

жінки у зв'язку з вагітністю та пологами

жінки, які мають двох і більше дітей до 15 років або дитину з інвалідністю;

особи з інвалідністю та неповнолітні працівники;

чоловіки, чиї дружини перебувають у декретній відпустці;

військовослужбовці, звільнені зі служби, якщо вони працевлаштувалися протягом трьох місяців;

сумісники та працівники, які навчаються або мають путівку на санаторно-курортне лікування.

Обмеження під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану право на надання відпусток зазнало низку змін через закон про організацію трудових відносин та рішення Конституційного Суду України.

Відтепер:

роботодавець має право обмежити щорічну основну відпустку 24 календарними днями. Якщо за законом вам належить більше, решта днів переноситься на період після завершення дії воєнного стану;

роботодавцю дозволено відмовляти у відпустці працівникам об'єктів критичної інфраструктури та оборонної сфери. Винятком стане відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

роботодавець може надавати відпустку без збереження заробітної плати.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі працівники державних органів мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати. Така виплата призначається виключно під час оформлення щорічної відпустки на підставі заяви та наказу керівництва.

Окрім цього Новини.LIVE розповідали, де і як отримати українцям фінансову допомогу на суму понад 11 000 гривень. Програма має на меті матеріально підтримати громадян, які мають середньомісячний дохід менше ніж 8 422 гривень.