Сумки в пологовий — що брати і скільки це коштує

Мама з немовлям у пологовому. Фото: Новини.LIVE

Демографічна ситуація в країні лише погіршується, прогнози експертів під час війни — населення скорочується щороку, і до 2051 року кількість українців зменшиться до 25,2 мільйона. Та народжувати в Україні наважитися важко не лише з питань безпеки, а і через економічне становище. Діти — це дорого, навіть якщо економно підійти до питання.

Скільки коштує зібратися в пологовий за списком — в матеріалі Новини.LIVE.

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Народження в Україні — допомога на дитину

Народжуючи дитину в Україні, на допомогу держави родини точно не розраховують, адже 860 грн на місяць не вистачить ні на що, не варто і намагатися підібрати приблизний список речей за ці гроші. Звісно, кожна родина живе зі своїм достатком, і важко спрогнозувати витрати на дитину, враховуючи іграшки, одяг, візочок, гаджети, велосипеди та інші речі, які з'являються з дорослішанням.

Молода родина з немовлям. Фото: з відкритих джерел

Ефективно виміряти витрати на немовля, адже існує список, який для кожної сім'ї, незалежно від достатку, є однаковим. Мова йде про список речей у пологовий, який надають вагітній в жіночій консультації. Це все те, що знадобиться будь-якій мамі і малюку при пологах і в перші дні життя дитини.

У державних пологових будинках список надають жінці ще під час того, як вона стає на облік, тобто з перших тижнів вагітності. І в родини буде достатньо часу купити все необхідне до дня пологів.

Готові сумки в пологовий. Фото: з відкритих джерел

Список речей у пологовий

Ми використали стандартний/мінімальний список у пологовий, який надають в одному з пологових будинків Києва. І порахували за середніми цінами на товар в інтернеті.

Речі для мами:

Халат — 1000 грн Капці (2 пари) — 400 грн Нічна сорочка (2 шт.) — 1500 грн Спідня білизна — 400 грн Бюстгальтер для грудного вигодовування (2 шт.) — 1600 грн Набір постільної білизни (2 комплекти) — 2000 грн Прокладки гігієнічні (1 упаковка) — 100 грн Туалетний папір — 100 грн Паперовий рушник — 40 грн Рушник махровий (2 шт.) — 400 грн Одноразові поглинаючі пелюшки (2 упаковки) — 300 грн

Всього: 7 840 грн

Це список того, що треба купити з нуля. Якщо вам здається, що в усіх жінок вже і так є спідня білизна і бюстгальтери, то для післяпологового періоду потрібні нові і кардинально інші речі, які продаються в спеціалізованих магазинах.

Речі для новонародженого:

Підгузки (1 упаковка) — 200 грн Вологі гігієнічні серветки (1 упаковка) — 50 грн Шапочка, шкарпетки (2 комплекти) — 250 грн Боді, чоловічки, сліпи (по 2 шт.) — 1800 грн Пелюшки ситцеві, пелюшки баєві (по 3 шт.) — 600 грн Ковдра дитяча — 500 грн Індивідуальний електронний термометр — 200 грн Ватні диски (1 упаковка) — 100 грн

Всього: 3 700 грн

Отже, сумка для мами та дитини разом коштують щонайменше 11 540 грн. До речі, самі сумки, куди складати речі, також мають бути відповідними — прозорими. Це обов'язкова вимога, щоб в пологовому медики одразу бачили, що у вас де лежить. Ціни на такі сумки — від 150 грн за штуку, і їх треба щонайменше чотири.

Сумки в пологовий. Фото: з відкритих джерел

Виходить, що мінімум для збору в пологовий — 12 140 грн.

В інтернеті вже продаються готові сумки для пологового. Цей вид товару дуже популярний, адже дозволяє жінкам зекономити свій час. Ціни на них коливаються від 5 тис грн і можуть сягати 15 тис. грн.

Однак туди часто додають товари не першої необхідності, наприклад, конверт для виписки, перша іграшка дитини тощо. А деяких речей, таких як постільна білизна і рушники, там взагалі немає.

Речі для немовляти. Фото: з відкритих джерел

Варто додати, що є речі, які не входять у список, але точно знадобляться в пологовому — перший прикорм і пляшечка, молоковідсмоктувач, крем для дитини та для мами тощо. Також у дитини може з'явитися алергія на той вид памперсів та серветок, які ви купили, і доведеться купувати нові.

Тому орієнтовно вам знадобиться мінімум 12 тис. грн. І це лише на перші дні з дитиною, адже більшість речей зі списку одноразові і швидко закінчаться, а з одягу дитина виросте через тиждень.

Нагадаємо, станом на середину 2024 року на підконтрольних Україні територіях проживає 31,1 мільйона людей. Прогнози науковців передбачають подальше скорочення населення.

Як ми писали раніше, за словами заступника директора Інституту демографії Олександра Гладуна, в Україні через виїзд великої кількості молодого населення внаслідок війни існує загроза демографічної кризи. Тому питання народжуваності залишається одним із ключових.