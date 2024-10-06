Сумки в роддом — что брать и сколько это стоит

Мама с младенцем в роддоме. Фото: Новини.LIVE

Демографическая ситуация в стране только ухудшается, прогнозы экспертов во время войны — население сокращается ежегодно, и в 2051 году количество украинцев уменьшится до 25,2 миллиона. Но рожать в Украине решиться трудно не только по вопросам безопасности, но и из-за экономического положения. Дети — это дорого, даже если экономно подойти к вопросу.

Сколько стоит собраться в роддом по списку — в материале Новини.LIVE.

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Рождение в Украине — помощь на ребенка

Рожая ребенка, на помощь государства семьи точно не рассчитывают, ведь 860 грн в месяц не хватит ни на что, не стоит и пытаться подобрать приблизительный список вещей за эти деньги. Конечно, каждая семья живет со своим достатком, и трудно спрогнозировать расходы на ребенка, учитывая игрушки, одежду, коляски, гаджеты, велосипеды и другие вещи, которые появляются с взрослением.

Молодая семья с малышом. Фото: из открытых источников

Эффективно измерить расходы на младенца, ведь существует список, который для каждой семьи, независимо от достатка, одинаков. Речь идет о списке вещей в роддом, который дают беременной в женской консультации. Это все то, что понадобится любой маме и малышу при родах и в первые дни жизни ребенка.

В государственных роддомах список предоставляют женщине еще во время того, как она становится на учет, то есть с первых недель беременности. И у семьи будет достаточно времени купить все необходимое ко дню родов.

Готовые сумки в роддом. Фото: из открытых источников

Список вещей в роддом

Мы использовали стандартный/минимальный список в роддом, который предоставляют в одном из роддомов Киева. И посчитали по средним ценам на товар в интернете.

Вещи для мамы:

Халат — 1000 грн Тапочки (2 пары) — 400 грн Ночная рубашка (2 шт.) — 1500 грн Нижнее белье — 400 грн Бюстгальтер для грудного вскармливания (2 шт.) — 1600 грн Набор постельного белья (2 комплекта) — 2000 грн Прокладки гигиенические (1 упаковка) — 100 грн Туалетная бумага — 100 грн Бумажное полотенце — 40 грн Полотенце махровое (2 шт.) — 400 грн Одноразовые поглощающие пеленки (2 упаковки) — 300 грн

Всего: 7 840 грн

Это список того, что нужно купить с нуля. Если вам кажется, что у всех женщин уже и так есть нижнее белье и бюстгальтеры, для послеродового периода нужны новые и кардинально другие вещи, которые продаются в специализированных магазинах.

Вещи для новорожденного:

Подгузники (1 упаковка) — 200 грн Влажные гигиенические салфетки (1 упаковка) — 50 грн Шапочка, носки (2 комплекта) — 250 грн Боди, человечки, слепы (по 2 шт.) — 1800 грн Пеленки ситцевые, пеленки байковые (по 3 шт.) — 600 грн Одеяло детское — 500 грн Индивидуальный электронный термометр — 200 грн Ватные диски (1 упаковка) — 100 грн

Всего: 3 700 грн

Следовательно, сумка для мамы и ребенка вместе стоит не менее 11 540 грн. Кстати, сами сумки, куда складывать вещи, также должны быть соответствующими — прозрачными. Это обязательное требование, чтобы в роддоме врачи сразу видели, что у вас где лежит. Цены и такие сумки от 150 грн за штуку, и их нужно минимум четыре.

Сумки в роддом. Фото: из открытых источников

Выходит, что минимум для сбора в роддом — 12 140 грн.

В интернете уже продаются готовые сумки для родильного. Этот вид товара очень популярен, ведь позволяет женщинам сэкономить свое время. Цены на них колеблются от 5 тыс. грн и могут достигать 15 тыс. грн.

Однако туда часто добавляют товары не первой необходимости, например, конверт для выписки, первая игрушка ребенка и т.д. А некоторых вещей, таких как постельное белье и полотенца, там вообще нет.

Вещи для младенца. Фото: из открытых источников

Стоит добавить, что есть вещи, которые не входят в список, но пригодятся в родильном — первый прикорм и бутылочка, молокоотсос, крем для ребенка и для мамы и т.д. Также у ребенка может появиться аллергия на вид памперсов и салфеток, которые вы купили, и придется покупать новые.

Поэтому ориентировочно вам понадобится минимум 12 тыс. грн. И это только на первые дни с ребенком, ведь большинство вещей из списка одноразовые и быстро закончатся, а из одежды ребенок вырастет через неделю.

Напомним, на середину 2024 года на подконтрольных Украине территориях проживает 31,1 миллиона человек. Прогнозы ученых предполагают дальнейшее сокращение населения.

Как мы писали ранее, по словам заместителя директора Института демографии Александра Гладуна, в Украине из-за выезда большого количества молодого населения в результате войны существует угроза демографического кризиса. Поэтому вопрос рождаемости остается одним из ключевых.