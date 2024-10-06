Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Понятно, почему не рожают — сколько стоит собраться в роддом arrow

Понятно, почему не рожают — сколько стоит собраться в роддом

6 октября 2024 06:04
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Сумки в роддом — что брать и сколько это стоит
Мама с младенцем в роддоме. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Демографическая ситуация в стране только ухудшается, прогнозы экспертов во время войны — население сокращается ежегодно, и в 2051 году количество украинцев уменьшится до 25,2 миллиона. Но рожать в Украине решиться трудно не только по вопросам безопасности, но и из-за экономического положения. Дети — это дорого, даже если экономно подойти к вопросу.

Сколько стоит собраться в роддом по списку — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Рождение в Украине — помощь на ребенка

Рожая ребенка, на помощь государства семьи точно не рассчитывают, ведь 860 грн в месяц не хватит ни на что, не стоит и пытаться подобрать приблизительный список вещей за эти деньги. Конечно, каждая семья живет со своим достатком, и трудно спрогнозировать расходы на ребенка, учитывая игрушки, одежду, коляски, гаджеты, велосипеды и другие вещи, которые появляются с взрослением.

семья с детьми
Молодая семья с малышом. Фото: из открытых источников

Эффективно измерить расходы на младенца, ведь существует список, который для каждой семьи, независимо от достатка, одинаков. Речь идет о списке вещей в роддом, который дают беременной в женской консультации. Это все то, что понадобится любой маме и малышу при родах и в первые дни жизни ребенка.

В государственных роддомах список предоставляют женщине еще во время того, как она становится на учет, то есть с первых недель беременности. И у семьи будет достаточно времени купить все необходимое ко дню родов.

сумки в роддом
Готовые сумки в роддом. Фото: из открытых источников

Список вещей в роддом

Мы использовали стандартный/минимальный список в роддом, который предоставляют в одном из роддомов Киева. И посчитали по средним ценам на товар в интернете.

Вещи для мамы:

  1. Халат — 1000 грн
  2. Тапочки (2 пары) — 400 грн
  3. Ночная рубашка (2 шт.) — 1500 грн
  4. Нижнее белье — 400 грн
  5. Бюстгальтер для грудного вскармливания (2 шт.) — 1600 грн
  6. Набор постельного белья (2 комплекта) — 2000 грн
  7. Прокладки гигиенические (1 упаковка) — 100 грн
  8. Туалетная бумага — 100 грн
  9. Бумажное полотенце — 40 грн
  10. Полотенце махровое (2 шт.) — 400 грн
  11. Одноразовые поглощающие пеленки (2 упаковки) — 300 грн

Всего: 7 840 грн

Это список того, что нужно купить с нуля. Если вам кажется, что у всех женщин уже и так есть нижнее белье и бюстгальтеры, для послеродового периода нужны новые и кардинально другие вещи, которые продаются в специализированных магазинах.

Вещи для новорожденного:

  1. Подгузники (1 упаковка) — 200 грн
  2. Влажные гигиенические салфетки (1 упаковка) — 50 грн
  3. Шапочка, носки (2 комплекта) — 250 грн
  4. Боди, человечки, слепы (по 2 шт.) — 1800 грн
  5. Пеленки ситцевые, пеленки байковые (по 3 шт.) — 600 грн
  6. Одеяло детское — 500 грн
  7. Индивидуальный электронный термометр — 200 грн
  8. Ватные диски (1 упаковка) — 100 грн
@tosia_kartashova

собрала первую сумку в роддом. девушки, может чего-то не хватает? ❤️ #беременность #роды #семя #отношения #хочуврек #дети #шоппинг

♬ Little Things - Адриан Беренгер

Всего: 3 700 грн

Следовательно, сумка для мамы и ребенка вместе стоит не менее 11 540 грн. Кстати, сами сумки, куда складывать вещи, также должны быть соответствующими — прозрачными. Это обязательное требование, чтобы в роддоме врачи сразу видели, что у вас где лежит. Цены и такие сумки от 150 грн за штуку, и их нужно минимум четыре.

сумки в роддом
Сумки в роддом. Фото: из открытых источников

Выходит, что минимум для сбора в роддом — 12 140 грн.

В интернете уже продаются готовые сумки для родильного. Этот вид товара очень популярен, ведь позволяет женщинам сэкономить свое время. Цены на них колеблются от 5 тыс. грн и могут достигать 15 тыс. грн.

Однако туда часто добавляют товары не первой необходимости, например, конверт для выписки, первая игрушка ребенка и т.д. А некоторых вещей, таких как постельное белье и полотенца, там вообще нет.

список вещей в роддом
Вещи для младенца. Фото: из открытых источников

Стоит добавить, что есть вещи, которые не входят в список, но пригодятся в родильном — первый прикорм и бутылочка, молокоотсос, крем для ребенка и для мамы и т.д. Также у ребенка может появиться аллергия на вид памперсов и салфеток, которые вы купили, и придется покупать новые.

Поэтому ориентировочно вам понадобится минимум 12 тыс. грн. И это только на первые дни с ребенком, ведь большинство вещей из списка одноразовые и быстро закончатся, а из одежды ребенок вырастет через неделю.

Напомним, на середину 2024 года на подконтрольных Украине территориях проживает 31,1 миллиона человек. Прогнозы ученых предполагают дальнейшее сокращение населения.

Как мы писали ранее, по словам заместителя директора Института демографии Александра Гладуна, в Украине из-за выезда большого количества молодого населения в результате войны существует угроза демографического кризиса. Поэтому вопрос рождаемости остается одним из ключевых.

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:21 В Луцке боец ТРО пообещал знакомому справку о непригодности — что решил суд

07:03 Кофе, шоколад, карри или пончики — что значит, когда хочется этих продуктов

07:01 Мужчина потерял около 127 тыс. грн с карты ПриватБанка — детали дела

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в начале октября

06:30 Отсрочка по загранпаспорту — когда закон разрешает

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в начале октября

06:21 В школу за отсрочкой — стало ли больше мужчин учителей из-за бронирования

06:10 Две пенсии сразу — кто может получать социальные и пенсионные выплаты

06:04 Понятно, почему не рожают — сколько стоит собраться в роддом

06:03 Как будет на украинском "лестничная клетка" — языковеды ответили

07:21 В Луцке боец ТРО пообещал знакомому справку о непригодности — что решил суд

07:03 Кофе, шоколад, карри или пончики — что значит, когда хочется этих продуктов

07:01 Мужчина потерял около 127 тыс. грн с карты ПриватБанка — детали дела

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в начале октября

06:30 Отсрочка по загранпаспорту — когда закон разрешает

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в начале октября

06:21 В школу за отсрочкой — стало ли больше мужчин учителей из-за бронирования

06:10 Две пенсии сразу — кто может получать социальные и пенсионные выплаты

06:04 Понятно, почему не рожают — сколько стоит собраться в роддом

06:03 Как будет на украинском "лестничная клетка" — языковеды ответили

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК