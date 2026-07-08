Знижки у ПриватБанку: за який сервіс можна платити менше на 50%

Картка та відділення банку. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У державній фінустанові "ПриватБанк" власники преміальних карток Mastercard мають можливість отримати суттєві знижки на сервіси партнерів банку. Зокрема, за однією з акційних пропозицій дехто зможе платити на 50% менше від стандартного тарифу до 15 вересня 2026 року.

Про те, хто і на чому зможе заощадити, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто з клієнтів ПриватБанку може заощадити до 50% на сервісах

За інформацією банку, власники преміальних карток Mastercard від ПриватБанку зможуть гарантовано отримати знижки від українського онлайн-сервісу для виклику авто "Uklon".

Передбачається, що учасники програми зможуть заощаджувати до 50% на поїздках до 15 вересня 2026 року. При цьому розмір знижки буде залежати від рівня преміальної картки Mastercard, якою оплачені поїздки:

Картки World Black Edition — максимально 100 грн на дві поїздки на місяць; Картки World Elite — максимально 150 грн за три поїздки щомісяця.

Лічильник поїздок зі знижками буде обнулятися кожного першого числа місяця.

"Акція проводиться на всій території України, де доступна можливість замовити послугу через онлайн-сервіс Uklon, за винятком територій, що визнані тимчасово окупованими... Надання знижки переможцям акції та її отримання не є об’єктом оподаткування будь-якими податками, зборами, іншими обов’язковими платежами", — пояснюють у банку.

Як стати учасником акції від ПриватБанку

Згідно з правилами, долучитися до програми знижок на поїздки від Uklon можуть повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають преміальну картку Mastercard World Black Edition або Mastercard World Elite.

Для того, щоб стати учасником акції, необхідно виконати такі кроки:

завантажити або відкрити застосунок Uklon;

додати на вибір власну преміальну карту Mastercard World Black Edition/Mastercard World Elite як варіант оплати в Uklon у пункті "Оплата";

замовити таксі та автоматично отримати знижку до 50%.

У банку зауважили, що отримати знижку можна тільки за умови додавання преміальної карти Mastercard у розділі "Оплата" та в разі обрання її як способу як оплати, тоді як скористатися такою можливістю для розрахунку в Apple Pay/Google Pay або готівкою буде неможливо.

За умовами акції, загалом клієнти зможуть розраховувати на таку кількість поїздок у період дії пропозиції:

для власників карт World Black Edition — дві поїздки/місяць.

для карток World Elite — три поїздки/місяць.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що громадянам, які перебувають за кордоном, доступні пільгові умови від ПриватБанку на перекази в Україну. Також певні вигоди передбачені на міжнародні перекази на закордонні картки в усьому світі. Зокрема, комісія за перекази з валютних карт Привату на закордонні картки обійдеться удвічі дешевше від стандартного тарифу.

Також Новини.LIVE розповідали, які передбачені комісії за сплату комунальних послуг у ПриватБанку у липні. Згідно з інформацією фінустанови, комісія може різнитися залежно від способу оплати. Зокрема, не стягують додаткові кошти з одержувачів пенсій за автоплатежами у "Приват24" у розмірі до 5 000 грн.