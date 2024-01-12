Льготы на коммунальные услуги — как изменились условия в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году государство продолжает предоставлять гражданам скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Украинцы имеют право на льготы при условии, что их доход не будет превышать определенную сумму.

Об этом напоминают представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Условия получения льгот в 2024 году

Согласно действующему законодательству, отдельным категориям граждан принадлежит право на назначение жилищной льготы с долей скидки в 100%, 50% и 25% от общей необходимости оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Однако просто относиться к особой категории граждан недостаточно. Обязательное условие — непревышение уровня дохода, дающего соответствующее право на льготу.

В 2024 году уровень среднемесячного совокупного дохода семьи льготника в расчете на одного человека за полгода не должен превышать 4090 грн. В 2023 году величина дохода, предоставляющего право на налоговую социальную льготу, составляла 3760 грн.

В таких условиях гражданин может обратиться за льготой и получить согласие на ее назначение на 12 месяцев.

На какие услуги предоставляется льгота

Как правило, льготу предоставляют:

на жилье (квартплата, плата за услуги по содержанию домов/сооружений, придомовых территорий), управление многоквартирным домом;

на оплату услуг ЖКХ (централизованные поставки холодной и горячей воды, водоотвод, теплоснабжение, электроэнергия, газ, отопление, вывоз мусора);

на топливо и сжиженный газ.

Каким категориям граждан назначают льготу

В частности, право на 50% скидки, согласно статье 13 закона "Об охране детства", имеют право на многодетные семьи, имеющие трое и более детей.

75% — участники боевых действий;

100% — лица, получившие инвалидность в результате войны;

50% — члены семей погибших;

100% — лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и члены семей (в случае их смерти);

100% — пенсионеры — бывшие педагоги, медики, работники библиотек (для сельской местности);

100% — лица, проживающие в сельской местности, работа которых связана со сферой культуры.

В случае превышения дохода в размере 4090 грн на одного члена семьи — можно обратиться только за назначением субсидии.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.