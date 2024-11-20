Комунальні пільги для чорнобильців — хто має право та як оформити

Гроші та квитанції за комунальні послуги. Фото: УНІАН

Катастрофа на Чорнобильській АЕС стала найбільшою техногенною катастрофою 20 століття. Для підтримки громадян, які постраждали внаслідок цієї трагедії, держава гарантує певні пільги та підтримку.

Про те, які житлово-комунальні пільги можуть отримати чорнобильці у 2024 році, пояснили на сайті Рівненської обласної державної адміністрації.

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Держава несе відповідальність за відшкодування шкоди завданої громадянам внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. Компенсацію можна отримати за:

шкоду здоров'ю або інвалідність громадян та їх дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

втрату годувальника, якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім’ї у зв’язку з Чорнобильською катастрофою.

На державу покладаються також зобов’язання щодо медичного огляду, лікування і визначення доз опромінення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Які житлово-комунальні пільги можуть оформити чорнобильці

Громадянам, які належать до першої категорії, держава гарантує такі компенсації та пільги:

50% знижка плати за користування житлом, комунальними послугами;

позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

одноразова передача безплатно в приватну власність займаних ними та їх сім’ями квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду;

позачерговий вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, якщо отримувач пільги потребує поліпшення житлових умов.

Також чорнобильці першої групи мають право на обов’язкове, протягом року після подання заяви, відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. Земельні ділянки також виділяють для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач.

Раніше ми писали, що пільги для УБД можуть оформити не лише самі захисники. Деякі види державної підтримки поширюються також на членів їх сімей.

Також ми розповідали, що певні категорії громадян України повністю звільняються від сплати комунальних послуг. Це стосується пенсіонерів, які працювали на певних посадах в сільській місцевості.