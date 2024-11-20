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Скидки на коммуналку — какие льготы имеют чернобыльцы в 2024 году

20 ноября 2024 08:59
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Коммунальные льготы для чернобыльцев — кто имеет право и как оформить
Деньги и квитанции за коммунальные услуги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала величайшей техногенной катастрофой 20 века. Для поддержки граждан, пострадавших в результате этой трагедии, государство гарантирует определенные льготы и поддержку.

О том, какие жилищно-коммунальные льготы могут получить чернобыльцы в 2024 году, пояснили на сайте Ровенской облгосадминистрации.

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Кто имеет право на льготы

Государство несет ответственность за возмещение ущерба, причиненного гражданам в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Компенсацию можно получить за:

  • вред здоровью или инвалидность граждан и их детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
  • потеря кормильца, если его смерть связана с Чернобыльской катастрофой;
  • материальные потери, понесенные гражданами и их семьями в связи с Чернобыльской катастрофой.

На государство возлагаются также обязательства по медицинскому осмотру, лечению и определению доз облучения участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Какие жилищно-коммунальные льготы могут оформить чернобыльцы

Гражданам, относящимся к первой категории, государство гарантирует следующие компенсации и льготы:

  • 50% скидка платы за пользование жильем, коммунальными услугами;
  • внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • единовременная передача бесплатно в частную собственность занимаемых ими и их семьями квартир (домов) государственного и общественного жилищного фонда;
  • внеочередное вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы для тех, если получатель льготы нуждается в улучшении жилищных условий.

Также чернобыльцы первой группы имеют право на обязательный, в течение года после подачи заявления, отвод местными советами земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки также выделяют для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, строительства индивидуальных гаражей и дач.

Раньше мы писали, что льготы для УБД могут оформить не только сами защитники. Некоторые виды государственной поддержки распространяются также на членов их семей.

Также мы рассказывали, что определенные категории граждан Украины полностью освобождаются от оплаты коммунальных услуг. Это касается пенсионеров, работавших на определенных должностях в сельской местности.

коммунальные услуги Чернобыльская АЭС льготы помощь социальная защита

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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