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Знижки на дитячі квитки в Укрзалізниці — які пільги для дітей

16 листопада 2024 14:34
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пільги в Укрзалізниці — які знижки на квитки дітям
Пасажири у вагоні. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українці, які подорожують з дітьми, можуть скористатися вигідними умовами поїздок на залізниці. Для малечі в Укрзалізниці доступні численні знижки та пільги на квитки, а також спеціальні послуги, що роблять подорож комфортною та доступною для родин.

Про те, які пільги існують в Укрзалізниці для дітей, розповідає РБК-Україна.

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Які знижки на квитки для дітей

В Україні діти до 6 років можуть подорожувати безкоштовно в поїздах, якщо не займають окремого місця, і це не обмежується кількістю поїздок чи категорією потяга. Для дітей віком від 6 до 14 років надається знижка 25% на вартість квитка для проїзду в пасажирських вагонах усіх категорій.

Важливо зазначити, що діти до 14 років можуть подорожувати в пасажирських поїздах лише в супроводі дорослих.

Послуги для дітей в Укрзалізниці

Цього року Укрзалізниця запустила спеціальний дитячий купейний вагон, який вже з 8 серпня курсує в складі поїзда №15/16 Харків — Ясіня. Він призначений для комфортної, безпечної та цікавої подорожі малюків від 0 до 8 років та їхніх батьків.

Квитки на дитячий купейний вагон можна придбати лише через мобільний застосунок Укрзалізниці, і їхня вартість відповідає ціні квитків на купейні місця аналогічного класу в цьому ж поїзді. У застосунку вагон позначено маркуванням "Дитячий", що дозволяє батькам з маленькими дітьми легко обрати потрібний вагон для подорожі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, після закриття авіасполучення в Україні залізниця стала найшвидшим та найкомфортнішим способом подорожувати країною. Тисячі українців щодня користуються потягами, але далеко не всі знають, які послуги вони можуть отримати безкоштовно.

Також ми писали, що іноді спроба придбати квиток на потяг може перетворитись на справжнє випробування. Це пов'язано з перекупами, які масово скуповують доступні квитки та намагаються перепродавати їх з націнкою. Відомо, які схеми вони використовують і що роблять в УЗ для вирішення проблеми.

Укрзалізниця діти пільги квитки знижки

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