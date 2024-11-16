Льготы в Укрзализныце — какие скидки на билеты детям

Пассажиры в вагоне. Фото: УНІАН

Украинцы, путешествующие с детьми, могут воспользоваться выгодными условиями поездок на железной дороге. Для малышей в Укрзализныце доступны многочисленные скидки и льготы на билеты, а также специальные услуги, которые делают путешествие комфортным и доступным для семей.

О том, какие льготы существуют в Укрзализныце для детей, рассказывает РБК-Украина.

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Какие скидки на билеты для детей

В Украине дети до 6 лет могут путешествовать бесплатно в поездах, если не занимают отдельное место, и это не ограничивается количеством поездок или категорией поезда. Для детей от 6 до 14 лет предоставляется скидка 25% на стоимость билета для проезда в пассажирских вагонах всех категорий.

Важно отметить, что дети до 14 лет могут путешествовать в пассажирских поездах только в сопровождении взрослых.

Услуги для детей в Укрзализныце

В этом году Укрзализныця запустила специальный детский купейный вагон, уже с 8 августа курсирующий в составе поезда №15/16 Харьков — Ясиня. Он предназначен для комфортной, безопасной и интересной поездки малышей от 0 до 8 лет и их родителей.

Билеты на детский купейный вагон можно приобрести только через мобильное приложение Укрзализныци, и их стоимость соответствует цене билетов на купейные места аналогичного класса в этом же поезде. В приложении вагон обозначен маркировкой "Детский", что позволяет родителям с маленькими детьми легко выбрать нужный вагон для поездки.

Что еще нужно знать

Напомним, после закрытия авиасообщения в Украине железная дорога стала самым быстрым и комфортным способом путешествовать по стране. Тысячи украинцев каждый день пользуются поездами, но далеко не все знают, какие услуги они могут получить бесплатно.

Также мы писали, что иногда попытка приобрести билет на поезд может превратиться в настоящее испытание. Это связано с перекупами, массово скупающими доступные билеты и пытающимися перепродавать их с наценкой. Понятно, какие схемы они употребляют и что делают в УЗ для решения вопроса.