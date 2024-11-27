Падіння рубля обвалило акції Газпрому до історичних мінімумів

"Газпром". Фото: росЗМІ

Через падіння рубля акції "Газпрому" майже опустились до одного долара за папір. Слабка валюта спричинила різке зниження їх вартості.

Про це повідомляє Investing у середу, 27 листопада.

Читайте також:

Акції "Газпрому"

Акції російського газового гіганта в рублях наближаються до історичних мінімумів через загальне падіння на ринку Росії.

На піковому рівні їх вартість досягала 8,5 доларів за одиницю, що у вісім разів перевищує поточну ціну.

Нагадаємо, "Газпром" припинив постачання газу до Австрії. Австрійська нафтогазова компанія OMV отримала офіційне повідомлення про повне припинення постачань з 16 листопада.

Згодом OMV конфіскувала російський газ на суму 230 мільйонів євро для покриття витрат, пов'язаних з арбітражним рішенням.