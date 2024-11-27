Падіння рубля обвалило акції Газпрому до історичних мінімумів

Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара
Через падіння рубля акції "Газпрому" майже опустились до одного долара за папір. Слабка валюта спричинила різке зниження їх вартості.
Про це повідомляє Investing у середу, 27 листопада.
Акції "Газпрому"
Акції російського газового гіганта в рублях наближаються до історичних мінімумів через загальне падіння на ринку Росії.
На піковому рівні їх вартість досягала 8,5 доларів за одиницю, що у вісім разів перевищує поточну ціну.
Нагадаємо, "Газпром" припинив постачання газу до Австрії. Австрійська нафтогазова компанія OMV отримала офіційне повідомлення про повне припинення постачань з 16 листопада.
Згодом OMV конфіскувала російський газ на суму 230 мільйонів євро для покриття витрат, пов'язаних з арбітражним рішенням.
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