Падение рубля обвалило акции Газпрома до исторических минимумов

"Газпром". Фото: росСМИ

Из-за падения рубля акции "Газпрома" почти опустились до одного доллара за бумагу. Слабая валюта повлекла за собой резкое снижение их стоимости.

Об этом сообщает Investing в среду, 27 ноября.

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Акции "Газпрома"

Акции российского газового гиганта в рублях приближаются к историческим минимумам из-за общего падения на рынке России.

На пиковом уровне их стоимость достигала 8,5 доллара за единицу, что в восемь раз превышает текущую цену.

Напомним, "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию. Австрийская нефтегазовая компания OMV получила официальное уведомление о полном прекращении поставок с 16 ноября.

Впоследствии OMV конфисковала российский газ на сумму 230 миллионов евро для покрытия расходов, связанных с арбитражным решением.