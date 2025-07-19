Найрідкісніший мінерал у світі гумбольдтин — що про нього відомо

Геолог за роботою. Фото: УНІАН

Мінерали час від часу знаходять по всій Планеті. Згідно з науковим визначенням, це елементи, що зустрічаються в природі, або неорганічні хімічні сполуки. Найпоширенішим на Землі мінералом, як вважають вчені, є кварц, однак у Німеччині був випадково знайдений вкрай рідкісний мінерал.

Як пише Clays and Clay Minerals. науковці у Німеччині випадково зробили відкриття щодо одного із найрідкісніших мінералів на Землі — гумбольдтину.

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Детальніше про відкриття

Допоміг їм у цьому архівний лист, що пролежав забутим з 1949 року. Власник вугільної шахти — автор листа, лишив у ньому лише один рядок, але вкрай важливий для науки. Чоловік написав:

"Гумбольдтин із шахти Матіас поблизу Швандорфа", — йшлося у листі.

Як шукали гумбольдтин

Команда геологів на чолі з Роландом Айхгорном із Баварського управління з охорони навколишнього середовища переглянула понад 130 тисяч зразків, аж поки їм вдалося знайти жовті фрагменти з шахти поблизу Швандорфа. Вони й виявилися гумбольдтином — мінералом, який має унікальну структуру, яка містить:

залізо;

вуглець;

кисень;

водень.

Чому гумбольдтин вкрай рідкісний мінерал

Це органічний мінерал, який утворюється під час унікального поєднання залізовмісних порід і природних кислот. Гумбольдтин надзвичайно рідкісний, тож геологи натрапляють на нього дуже рідко. Так, раніше його фіксували лише у 30 місцях по всьому світу. Він м’який, з жовтим блиском та цінується колекціонерами.

Вперше гумбольдтин виявив у 1821 році німецький дослідник Александра фон Гумбольдта. Вчений мав визначний вплив на розвиток геології, кліматології та екології.

Раніше ми розповідали, що вченим вдалося відкрити три нові мінерали. Їх знайшли на горі Кукс-Пік у Нью-Мексико (США). Дізнавайтесь також, який дорогоцінний камінь коштує понад 100 тисяч євро та його знайти.