Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Знаходили у 30 місцях — яким є найрідкісніший мінерал у світі

Знаходили у 30 місцях — яким є найрідкісніший мінерал у світі

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 06:20
Найрідкісніший мінерал у світі гумбольдтин — що про нього відомо
Геолог за роботою. Фото: УНІАН

Мінерали час від часу знаходять по всій Планеті. Згідно з науковим визначенням, це елементи, що зустрічаються в природі, або неорганічні хімічні сполуки. Найпоширенішим на Землі мінералом, як вважають вчені, є кварц, однак у Німеччині був випадково знайдений вкрай рідкісний мінерал.

Як пише Clays and Clay Minerals. науковці у Німеччині випадково зробили відкриття щодо одного із найрідкісніших мінералів на Землі — гумбольдтину.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про відкриття

Допоміг їм у цьому архівний лист, що пролежав забутим з 1949 року. Власник вугільної шахти — автор листа, лишив у ньому лише один рядок, але вкрай важливий для науки. Чоловік написав:

"Гумбольдтин із шахти Матіас поблизу Швандорфа", — йшлося у листі.

Як шукали гумбольдтин

Команда геологів на чолі з Роландом Айхгорном із Баварського управління з охорони навколишнього середовища переглянула понад 130 тисяч зразків, аж поки їм вдалося знайти жовті фрагменти з шахти поблизу Швандорфа. Вони й виявилися гумбольдтином — мінералом, який має унікальну структуру, яка містить:

  • залізо;
  • вуглець;
  • кисень;
  • водень.

Чому гумбольдтин вкрай рідкісний мінерал

Це органічний мінерал, який утворюється під час унікального поєднання залізовмісних порід і природних кислот. Гумбольдтин надзвичайно рідкісний, тож геологи натрапляють на нього дуже рідко. Так, раніше його фіксували лише у 30 місцях по всьому світу.  Він м’який, з жовтим блиском та цінується колекціонерами.

Вперше гумбольдтин виявив у 1821 році німецький дослідник Александра фон Гумбольдта. Вчений мав визначний вплив на розвиток геології, кліматології та екології.

Раніше ми розповідали, що вченим вдалося відкрити три нові мінерали. Їх знайшли на горі Кукс-Пік у Нью-Мексико (США). Дізнавайтесь також, який дорогоцінний камінь коштує понад 100 тисяч євро та його знайти. 

Німеччина вчені лист метал природні матеріали рідкісноземельні метали
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації