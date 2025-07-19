Самый редкий минерал в мире гумбольдтин — что о нем известно

Геолог за работой. Фото: УНИАН

Минералы время от времени находят по всей Планете. Согласно научному определению, это встречающиеся в природе элементы или неорганические химические соединения. Самым распространенным на Земле минералом, как считают ученые, является кварц, однако в Германии был случайно найден крайне редкий минерал.

Как пишет Clays and Clay Minerals, ученые в Германии случайно сделали открытие относительно одного из самых редких минералов на Земле — гумбольдтина.

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Подробнее об открытии

Помогло им в этом архивное письмо, пролежавшее забытым с 1949 года. Владелец угольной шахты — автор письма, оставил в нем только одну строку, но крайне важную для науки. Мужчина написал:

"Гумбольдтин из шахты Матиас вблизи Швандорфа", — говорилось в письме.

Как искали гумбольдтин

Команда геологов во главе с Роландом Айхгорном из Баварского управления по охране окружающей среды просмотрела более 130 тысяч образцов, пока им удалось найти желтые фрагменты из шахты вблизи Швандорфа. Они и оказались гумбольдтином — минералом, который имеет уникальную структуру, содержащую:

железо;

углерод;

кислород;

водород.

Почему гумбольдтин крайне редкий минерал

Это органический минерал, который образуется при уникальном сочетании железосодержащих пород и природных кислот. Гумбольдтин чрезвычайно редкий, поэтому геологи встречают его очень редко. Так, ранее его фиксировали только в 30 местах по всему миру. Он мягкий, с желтым блеском и ценится коллекционерами.

Впервые гумбольдтин обнаружил в 1821 году немецкий исследователь Александра фон Гумбольдт. Ученый оказал значительное влияние на развитие геологии, климатологии и экологии.

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