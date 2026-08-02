Змінили банк для отримання пенсії: що зробити, щоб не втратити виплати

Пенсіонер, катка в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Багато українців хвилюються, що якщо закінчився термін дії банківської картки, то пенсія може загубитися. Насправді в більшості випадків повідомляти Пенсійний фонд не потрібно. Але є одна важлива ситуація, коли без цього не обійтися. Йдеться про зміну банку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на канал "Народна думка".

Коли не потрібно повідомляти Пенсійний фонд

Якщо ви просто міняєте прострочену або пошкоджену картку в тому самому банку, хвилюватися не варто. У банку вам видадуть нову картку з іншим номером і новим терміном дії, але банківський рахунок залишиться тим самим. Саме до нього прив'язана пенсія, а не до номера картки.

Тому після заміни картки:

пенсія й надалі надходитиме без змін;

звертатися до Пенсійного фонду не потрібно;

усі кошти автоматично будуть доступні вже на новій картці.

Коли Пенсійний фонд потрібно повідомити обов'язково

Звертатися до Пенсійного фонду потрібно лише тоді, коли ви вирішили отримувати пенсію через інший банк. Наприклад, раніше пенсія надходила на картку Ощадбанку, а тепер ви відкрили пенсійну картку в ПриватБанку.

У такому випадку необхідно:

відкрити новий пенсійний рахунок у банку;

повідомити Пенсійний фонд про нові реквізити через сервісний центр або електронний кабінет.

Якщо цього не зробити, пенсія й надалі надходитиме на старий рахунок.

Як перевірити, чи картка ще дійсна

На лицьовому боці картки вказано місяць і рік завершення її дії. Наприклад, якщо зазначено 07/26, карткою можна користуватися до кінця липня 2026 року. Уже з 1 серпня вона стане недійсною, і банкомат або термінал її не прийматиме.

Які дані картки не можна нікому повідомляти

Фахівці нагадують: номер картки сам по собі не дозволяє викрасти гроші. А ось інші реквізити потрібно тримати в секреті.

Нікому не повідомляйте:

термін дії картки;

CVV/CVC-код (три цифри на зворотному боці);

одноразові SMS-коди від банку.

Адже ці дані шахраї використовують для списання коштів під час покупок в інтернеті.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що для учасників бойових дій держава гарантує право на достроковий вихід на пенсію. Також громадянам із таким статусом гарантують мінімальний розмір пенсійної виплати — якщо нарахована пенсія менша, Пенсійний фонд здійснює доплату до встановленого рівня.

Також Новини.LIVE писали, що у серпні частина українських пенсіонерів отримає вікові надбавки до пенсії. Доплати у розмірі від 300 до 570 гривень автоматично нарахують громадянам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує встановлений ліміт.