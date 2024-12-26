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Зміни в доларах — коли з'явилися останні версії грошей

26 грудня 2024 18:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Оновлені долари — коли та як змінювалася американська валюта
Банкота у 100 доларів. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Американські долари є стійкою грошовою одиницею, тому саме у цій валюті найчастіше зберігають свої заощадження громадяни багатьох країн світу, серед яких і українці. В Україні працює велика мережа пунктів обміну валют, тож громадяни можуть купити чи продати готівку практично у кожному місті. Однак іноді з обміном валюти виникають проблеми, коли в обмінниках відмовляються приймати долари старого зразка.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як і коли змінювався дизайн американських грошей. 

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Як пише The US Currency Education Program, дизайн американської валюти змінювався у такі роки: 

  • 5 доларів — останнє оновлення у 2008 році; 
  • 10 доларів — у 2006 році;
  • 20 доларів — у 2003 році; 
  • 50 доларів — у 2004 році; 
  • 100 доларів — у 2013 році.

Як бачимо, дизайн доларів змінюють доволі часто, оскільки під час цього процес змін зазнають і захисні елементи купюр. Усе для того, аби захистити долар від шахраїв, які намагаються підробити гроші. 

Які долари не приймають обмінники в Україні

Попри те, що Національний банк України у своїй постанові зобов′язав фінансові установи брати на обмін всі іноземні банкноти, які визнані справжніми за допомогою спеціальних приладів, обмінники іноді відправляють на інкассо (перевірку) деякі купюри. Це стосується банкнот, які мають серйозні пошкодження, наприклад:

  • купюри розділені на частини;
  • важливі елементи (портрет, номінал) є пошкодженими;
  • на купюрах є великі плями, видимі навіть під ультрафіолетовим світлом, що займають більше половини банкноти;
  • купюри є обгорілими, пропеченими або їх зіпсувала волога. 

Нагадаємо, що в Україні в обігу є американські долари зі спеціальним символом — зірочкою. Цей маркер на грошах з′явився зовсім не випадково. 

Також ми розповідали, що за зберігання доларів та євро громадян України можуть оштрафувати. Причина — не можна перетинати державний кордон із готівковою валютою, не задекларувавши гроші. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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