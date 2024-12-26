Обновленные доллары — когда и как менялась американская валюта

Изменения в долларах – когда появились последние версии денег
Американские доллары являются устойчивой денежной единицей, поэтому именно в этой валюте чаще всего сохраняют свои сбережения граждане многих стран мира, в том числе и украинцы. В Украине работает большая сеть пунктов обмена валют, поэтому граждане могут купить или продать наличные деньги практически в каждом городе. Однако иногда с обменом валюты возникают проблемы, когда в обменниках отказываются принимать доллары старого образца.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как и когда изменялся дизайн американских денег.
Доллар нового образца – когда начали печатать деньги
Как пишет The US Currency Education Program, дизайн американской валюты менялся в таких годах:
- 5 долларов — последнее обновление в 2008 году;
- 10 долларов — в 2006 году;
- 20 долларов — в 2003 году;
- 50 долларов — в 2004 году;
- 100 долларов — в 2013 году.
Как видим, дизайн долларов меняют довольно часто, поскольку при этом процесс изменений претерпевают и защитные элементы купюр. Все для того, чтобы обезопасить доллар от мошенников, пытающихся подделать деньги.
Какие доллары не принимают обменники в Украине
Несмотря на то, что Национальный банк Украины в своем постановлении обязал финансовые учреждения брать на обмен все иностранные банкноты, признанные настоящими с помощью специальных приборов, обменники иногда отправляют на инкассо (проверку) некоторые купюры. Это касается банкнот, которые имеют серьезные повреждения, например:
- купюры разделены на части;
- важные элементы (портрет, номинал) повреждены;
- на купюрах есть большие пятна, видимые даже под ультрафиолетовым светом, занимающим более половины банкноты;
- купюры являются обгоревшими, пропеченными или их испортила влага.
Напомним, что в Украине в обращении есть американские доллары со специальным символом — звездочкой. Этот маркер на деньгах появился совсем не случайно.
Также мы рассказывали, что за хранение долларов и евро граждане Украины могут быть оштрафованы. Причина — нельзя пересекать государственную границу с наличной валютой, не задекларировав деньги.
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