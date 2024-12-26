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Изменения в долларах – когда появились последние версии денег

26 декабря 2024 18:15
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Обновленные доллары — когда и как менялась американская валюта
Банкота в 100 долларов. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Американские доллары являются устойчивой денежной единицей, поэтому именно в этой валюте чаще всего сохраняют свои сбережения граждане многих стран мира, в том числе и украинцы. В Украине работает большая сеть пунктов обмена валют, поэтому граждане могут купить или продать наличные деньги практически в каждом городе. Однако иногда с обменом валюты возникают проблемы, когда в обменниках отказываются принимать доллары старого образца.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как и когда изменялся дизайн американских денег.

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Как пишет The US Currency Education Program, дизайн американской валюты менялся в таких годах:

  • 5 долларов — последнее обновление в 2008 году;
  • 10 долларов — в 2006 году;
  • 20 долларов — в 2003 году;
  • 50 долларов —  в 2004 году;
  • 100 долларов — в 2013 году.

Как видим, дизайн долларов меняют довольно часто, поскольку при этом процесс изменений претерпевают и защитные элементы купюр. Все для того, чтобы обезопасить доллар от мошенников, пытающихся подделать деньги.

Какие доллары не принимают обменники в Украине

Несмотря на то, что Национальный банк Украины в своем постановлении обязал финансовые учреждения брать на обмен все иностранные банкноты, признанные настоящими с помощью специальных приборов, обменники иногда отправляют на инкассо (проверку) некоторые купюры. Это касается банкнот, которые имеют серьезные повреждения, например:

  • купюры разделены на части;
  • важные элементы (портрет, номинал) повреждены;
  • на купюрах есть большие пятна, видимые даже под ультрафиолетовым светом, занимающим более половины банкноты;
  • купюры являются обгоревшими, пропеченными или их испортила влага.

Напомним, что в Украине в обращении есть американские доллары со специальным символом — звездочкой. Этот маркер на деньгах появился совсем не случайно.

Также мы рассказывали, что за хранение долларов и евро граждане Украины могут быть оштрафованы. Причина — нельзя пересекать государственную границу с наличной валютой, не задекларировав деньги.

США гривна деньги доллар валюта обмен валют

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