Обновленные доллары — когда и как менялась американская валюта

Банкота в 100 долларов. Фото: Unsplash

Американские доллары являются устойчивой денежной единицей, поэтому именно в этой валюте чаще всего сохраняют свои сбережения граждане многих стран мира, в том числе и украинцы. В Украине работает большая сеть пунктов обмена валют, поэтому граждане могут купить или продать наличные деньги практически в каждом городе. Однако иногда с обменом валюты возникают проблемы, когда в обменниках отказываются принимать доллары старого образца.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как и когда изменялся дизайн американских денег.

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Как пишет The US Currency Education Program, дизайн американской валюты менялся в таких годах:

5 долларов — последнее обновление в 2008 году;

10 долларов — в 2006 году;

20 долларов — в 2003 году;

50 долларов — в 2004 году;

100 долларов — в 2013 году.

Как видим, дизайн долларов меняют довольно часто, поскольку при этом процесс изменений претерпевают и защитные элементы купюр. Все для того, чтобы обезопасить доллар от мошенников, пытающихся подделать деньги.

Какие доллары не принимают обменники в Украине

Несмотря на то, что Национальный банк Украины в своем постановлении обязал финансовые учреждения брать на обмен все иностранные банкноты, признанные настоящими с помощью специальных приборов, обменники иногда отправляют на инкассо (проверку) некоторые купюры. Это касается банкнот, которые имеют серьезные повреждения, например:

купюры разделены на части;

важные элементы (портрет, номинал) повреждены;

на купюрах есть большие пятна, видимые даже под ультрафиолетовым светом, занимающим более половины банкноты;

купюры являются обгоревшими, пропеченными или их испортила влага.

Напомним, что в Украине в обращении есть американские доллары со специальным символом — звездочкой. Этот маркер на деньгах появился совсем не случайно.

Также мы рассказывали, что за хранение долларов и евро граждане Украины могут быть оштрафованы. Причина — нельзя пересекать государственную границу с наличной валютой, не задекларировав деньги.